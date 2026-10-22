Διπλωματικός μαραθώνιος της Αθήνας για τη συσπείρωση της διεθνούς κοινότητας.

Η έγκριση του παράνομου Τουρκολιβυκού μνημονίου από την Λιβύη άναψε φωτιές στην κυβέρνηση. Ο Ταγίπ Ερντογάν χαμογελαστός υποδέχθηκε με ικανοποίηση την απόφαση της Βεγγάζης ανοίγοντας διάπλατα την αγκαλιά του στον Χαλίφα Χαφτάρ.

Η Ελλάδα συσπειρώνει τη διεθνή κοινότητα

Με τον υπουργό Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη να σηκώνει στο… πόδι την Ευρώπη, τον ΟΗΕ, την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Εκτιμώντας ότι στο τέλος της ημέρας η απόφαση Λιβύης- Τουρκίας να στριμώξουν την Ελλάδα, δίνει στην Αθήνα «ισχυρή νομιμοποίηση» να προχωρήσει σε επιθετικές κινήσεις (π.χ περικοπή κονδυλίων) και να συσπειρώσει υπέρ της τη διεθνή κοινότητα.

Η απάντηση Γεραπετρίτη στα περί «εθνικής ήττας»

Ο Γ. Γεραπετρίτης, ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο βρέθηκε στο επίκεντρο της «στοχοποίησης» από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Συμπεριλαμβανομένου και του Αντώνη Σαμαρά. Που του χρεώνουν «εθνική ήττα».

Με τον ίδιο να απορρίπτει την κατηγορία και ανώτατη διπλωματική πηγή να σχολιάζει: «Να δίνουμε στις λέξεις τη βαρύτητα που έχουν. Εθνική ήττα η έγκριση του Τουρκολιβυκού. Εθνική ήττα και η Μικρασιατική καταστροφή. Κάπου να βάλουμε ένα όριο».

Το παρασκήνιο του αιφνιδιασμού

Όπως γράψαμε από την πρώτη στιγμή, η Ελληνική κυβέρνηση έζησε τον απόλυτο αιφνιδιασμό. Αφού κανείς δεν είχε πάρει είδηση την είδηση που έσκασε σαν… βόμβα την Τρίτη το απόγευμα. Ούτε καν οι Αιγύπτιοι που παρακολουθούν στενά τις κινήσεις Λιβύης- Τουρκίας. Παρ’ όλα αυτά ο Γ. Γεραπετρίτης είχε κακή διαίσθηση από τη στιγμή που έγινε γνωστός ο αποκεφαλισμός του Προέδρου της Λιβυκής Βουλής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το παιχνίδι με την κυβέρνηση της Βεγγάζης - πιστεύει η κυβέρνηση - ήταν ευθύς εξαρχής δύσκολο και απαιτούσε πολλές παρασκηνιακές και αντιθεσμικές κινήσεις. Τέτοιες που στο τέλος κατέληγαν σε ένα ατελείωτο χρηματικό παζάρι. Με την Αθήνα να βρίσκεται διαρκώς μπροστά στον κίνδυνο να βρεθεί μετέωρη σε περίπτωση πλειοδοσίας της άλλης πλευράς.

Και στο βάθος ο φόβος της εμπλοκής με αφορμή το καλώδιο

Το άτυπο debate Γιώργου Γεραπετρίτη - Χακάν Φιντάν - που συνόδευσε την είδηση της επικύρωσης του παράνομου Τουρκολιβυκού μνημονίου - ανέδειξε τον πραγματικό κίνδυνο που βρίσκεται μπροστά μας. Τον κίνδυνο ελληνοτουρκικής εμπλοκής με αφορμή την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας- Κύπρου.

«Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Αρκεί να υπάρξει γραπτή ενημέρωση» δήλωσε φαινομενικά με καλή διάθεση ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών από τις Βρυξέλλες στα «ΝΕΑ».

«Δεν έχουμε πρόβλημα να ενημερώσουμε (την Τουρκία) υπό την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση δε συνιστά άδεια» απάντησε από την Αθήνα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Αναδεικνύοντας ότι το πρόβλημα είναι και ενεργό και υπαρκτό για την Ελλάδα.

Διότι σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, η Γαλλική εταιρία που θα αναλάβει την πόντιση του καλωδίου στη γραπτή ενημέρωση προς την Τουρκία θα αναφέρει ρητά ότι η συγκεκριμένη ενημέρωση δεν συνιστά επ ουδενί αίτημα χορήγησης αδείας από την Άγκυρα.

Και κάπου εκεί - εκτιμούν κυβερνητικοί παράγοντες - ότι μπορεί να υπάρξει εμπλοκή. Εάν η Τουρκία δεν αποδεχθεί τη συγκεκριμένη διατύπωση. Με τους πλέον αισιόδοξους να πιστεύουν ότι στο τέλος η Τουρκία θα αναγκαστεί να δεχθεί τη νομιμότητα. Και τους ρεαλιστές να κρατούν μεγάλη επιφύλαξη για τη νομιμοφροσύνη της γείτονος.

Βγήκαν τα… μαχαίρια

Το debate των ευθυνών για το γεγονός ότι η Αθήνα έχασε τον Χαφτάρ μέσα από τα χέρια της κρατάει… χρόνια. Ο Γ. Γεραπετρίτης φρόντισε να θυμίσει ότι το παράνομο Τουρκολιβυκό μνημόνιο χρονολογείται από το 2019. Όταν υπουργός Εξωτερικών ήταν ο Ν. Δένδιας. Με τον ίδιο τον Γ. Γεραπετρίτη, ωστόσο, να δέχεται κριτική ότι ενώ ο Ν. Δένδιας έφερε τον Χαφτάρ στην Ελλάδα, κανείς δεν φρόντισε να διατηρήσει την επαφή μαζί του έκτοτε…

Με την ίδια σκληρή γλώσσα που ο Αντώνης Σαμαράς ζήτησε την αποπομπή Γεραπετρίτη, με την ίδια σκληρή γλώσσα του απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών. Κατηγορώντας τον για «πολιτική εχθροπραξία» με το επιχείρημα ότι ο πρώην πρωθυπουργός «αντί να κατηγορήσει την Τουρκία, όπως έκανε όλη η Ευρώπη, κατηγόρησε την κυβέρνηση».