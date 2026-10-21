Η Αίγυπτος καταδικάζει την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, στερείται νομικής ισχύος και η κύρωσή του δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για την Αίγυπτο, τονίζει το Κάιρο, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη βουλή της Λιβύης, την Τρίτη- που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Αθήνα- το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά αυτή την εξέλιξη. Το μνημόνιο «συνιστά σαφή προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα της», επισημαίνει στην ανακοίνωση.

«Στον βαθμό που το μνημόνιο αυτό αντιβαίνει στα ανακηρυγμένα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου, η Αίγυπτος διατηρεί το δικαίωμά της να προστατεύσει τα δικαιώματα που της κατοχυρώνει το διεθνές δίκαιο και να αντιμετωπίσει κάθε απόπειρα παραβίασής τους», υπογραμμίζει το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

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Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου εκφράζει την κατηγορηματική απόρριψή της για την κύρωση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφηκε το 2019 μεταξύ της «κυβέρνησης του Fayez al-Sarraj» και της Τουρκικής Δημοκρατίας σχετικά με τον καθορισμό ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα. Επαναβεβαιώνει ότι το εν λόγω Μνημόνιο είναι απολύτως άκυρο, στερείται νομικής ισχύος και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα για την Αίγυπτο, ενώ η κύρωσή του από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων δεν δημιουργεί οποιαδήποτε νομική συνέπεια για την Αίγυπτο.

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου επισημαίνει επίσης ότι το εν λόγω Μνημόνιο Κατανόησης παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, που αφορούν την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας και βασίζονται στις αρχές της δικαιοσύνης και της ευθυδικίας. Το Μνημόνιο συνιστά σαφή προσβολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της.

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Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου υπενθυμίζει ότι είχε ήδη αντιταχθεί κατηγορηματικά στο εν λόγω Μνημόνιο Κατανόησης και επαναλαμβάνει την απόρριψή του, καθώς και κάθε ενέργειας ή πράξης οποιουδήποτε μέρους που βασίζεται σε αυτό. Στον βαθμό που το Μνημόνιο αυτό αντιβαίνει στα ανακηρυγμένα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου, η Αίγυπτος διατηρεί το δικαίωμά της να προστατεύσει τα δικαιώματα που της κατοχυρώνει το διεθνές δίκαιο και να αντιμετωπίσει κάθε απόπειρα παραβίασής τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ