Καλεί όλες τις χώρες να σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα, μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Μετά την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντόνιο Κόστα, η Κάγια Κάλας επίσης απέρριψε την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η εξέλιξη δεν έχει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής τόνισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας. «Είναι άκυρο και δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη», υπογράμμισε.

Η Κάγια Κάλας τόνισε ότι το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ είναι ένας ασφαλές και σταθερό περιβάλλον στην ανατολική Μεσόγειο και σε αυτό το πλαίσιο κάλεσε όλες τις χώρες να σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δήλωση της Κάγια Κάλας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η ΕΕ εκφράζει τη βαθιά λύπη της για την κύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου 2026, του «Μνημονίου Κατανόησης Τουρκίας- Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα» του 2019.

Η θέση της ΕΕ αναφορικά με το εν λόγω μνημόνιο κατανόησης είναι σταθερή και σαφής. Όπως διατυπώθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και επαναλήφθηκε τον Ιούνιο του 2025, το μνημόνιο κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι άκυρο και δεν μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.

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Η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί όλες τις χώρες να σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Η Αθήνα ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας, επεσήμανε τους κινδύνους

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, με σχετική οδηγία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, επεσήμανε τους κινδύνους που ενέχει αυτή η εξέλιξη για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.