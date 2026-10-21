Πρεμιέρα τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στις 23:10, στο MEGA.

Το MEGA φέρνει ξανά στη μικρή οθόνη «Το Νησί», μια εμβληματική δραματική σειρά που αγαπήθηκε όσο λίγες από το τηλεοπτικό κοινό και άφησε το δικό της βαθύ αποτύπωμα στην ελληνική μυθοπλασία. Δεκαέξι χρόνια από την πρώτη του προβολή, «Το Νησί» επιστρέφει αυτή τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στις 23:10, στο MEGA.

Μια δραματική σειρά που επανακαθόρισε τα δεδομένα της μυθοπλασίας στη χώρα. Μια παραγωγή που όμοιά της δεν είχε μεταδοθεί ξανά στην ελληνική τηλεόραση πριν από δεκαέξι χρόνια. Ένα διεθνές best seller που έκανε γνωστή τη σκοτεινή ιστορία της Σπιναλόγκας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ιστορία της σειράς

Η Βικτόρια Χίσλοπ εμπιστεύτηκε το μυθιστόρημά της —το οποίο η βρετανική The Times χαρακτήρισε «συναρπαστικό», η Evening Standard «συγκινητικό» και ο Guardian αποκάλεσε «ένα βιβλίο παραλίας με καρδιά»— στο MEGA και το αποτέλεσμα υπήρξε δείγμα απαράμιλλης αισθητικής και εξαιρετικής κινηματογράφησης.

Σε σενάριο της Μιρέλλας Παπαοικονόμου και σκηνοθεσία του Θοδωρή Παπαδουλάκη, η σειρά περιγράφει την ιστορία της Αλέξις Φίλντινγκ, η οποία επιστρέφει στην Πλάκα αναζητώντας τις ρίζες της και ταξιδεύει στο παρελθόν για να ξεδιπλώσει το νήμα τριών γενεών της οικογένειάς της. Αυτό το συναρπαστικό οδοιπορικό αποκαλύπτει οικογενειακά μυστικά και οδηγεί την Αλέξις σε μια λυτρωτική κατανόηση της μητέρας της. Παράλληλα, ο τηλεθεατής παρακολουθεί τη ζωή στην κοινότητα των λεπρών της Σπιναλόγκας, αλλά και των κατοίκων στην απέναντι ακτή. Ένας διαχρονικός ύμνος στην αγάπη και την αντοχή, που αποδεικνύει πως η αλληλεγγύη και η γενναιότητα μπορούν να γκρεμίσουν κάθε «Σπιναλόγκα» που χτίζει ο φόβος.

Μέσα από 26 επεισόδια, η σειρά ξεφυλλίζει τις σελίδες του βιβλίου σε μια παραγωγή που καταγράφηκε ως η ακριβότερη στην ιστορία της εγχώριας τηλεόρασης, όταν μεταδόθηκε για πρώτη φορά. «Το Νησί» καθήλωσε το κοινό από την πρώτη στιγμή, σημειώνοντας τηλεθέαση 61,7% στην πρεμιέρα του τον Οκτώβριο του 2010, ενώ διατήρησε μέσο μερίδιο 53,7% καθ' όλη τη διάρκεια της προβολής του.

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Με 18 μήνες σκηνοθετικής έρευνας και προεργασίας, 4 μήνες κατασκευής σκηνικών, 260 ημέρες γυρισμάτων, 83 βασικούς και 777 βοηθητικούς ηθοποιούς, καθώς και περισσότερα από 2.000 ειδικά εφέ για την απεικόνιση της νόσου και του περάσματος του χρόνου, «Το Νησί» επαναπροσδιόρισε τους όρους παραγωγής στην Ελλάδα.

«Το Νησί» επιστρέφει στο MEGA για να θυμίσει στους τηλεθεατές μια ξεχωριστή στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης, εκεί όπου το άλλοτε νησί των λεπρών γίνεται το σκηνικό μιας συγκλονιστικής ιστορίας για το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής.

{https://www.youtube.com/watch?v=OlEeIbzbif0&t=1s}