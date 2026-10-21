Ο θρυλικός σέντερ αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά τη φυσική του κατάσταση.

Ο θρύλος του NBA, Σακίλ Ο'Νιλ, περνά αρκετές ώρες στο γυμναστήριο, δουλεύοντας συστηματικά για να βελτιώσει τη μυϊκή του κατάσταση και τη φυσική του φόρμα.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει ύψος 2,16 μέτρα, μοιράστηκε ένα βίντεο από την προπόνησή του, στο οποίο αστειεύτηκε με την εντυπωσιακή σωματική του διάπλαση, δηλώνοντας ότι σύντομα θα θυμίζει τον Άρνολντ Σβατσενέιγκερ.

Το πρόγραμμα προπόνησης του Σακίλ Ο'Νιλ

Ο Σακίλ προπονείται τέσσερις φορές την εβδομάδα, με κάθε συνεδρία να διαρκεί περίπου μία ώρα. Από αυτόν τον χρόνο, τα 20 λεπτά αφιερώνονται σε αερόβια άσκηση χαμηλής έντασης, ενώ το υπόλοιπο πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις με βάρη, με έμφαση στη μυϊκή ενδυνάμωση.

Στην πρόσφατη προπόνησή του, ο πρώην αστέρας του NBA εκτέλεσε σετ με πολλές επαναλήψεις σε ανοίγματα στήθους στην τροχαλία, προτού συνεχίσει με έλξεις στην τροχαλία, με στόχο την εκγύμναση των μυών της πλάτης.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον O'Νιλ να ποζάρει όπως οι αθλητές του bodybuilding, επιδεικνύοντας τη μυϊκή του ανάπτυξη με την κλασική διπλή δικέφαλη πόζα από πίσω και το άνοιγμα της πλάτης.

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Μπορεί η σύγκριση με τον Σβατσενέιγκερ στην εποχή της αγωνιστικής του ακμής να είναι υπερβολική, ωστόσο ο Σακίλ δείχνει να απολαμβάνει ιδιαίτερα την προπόνηση, ενώ οι επιδόσεις του στα μηχανήματα δεν περνούν απαρατήρητες.

{https://www.tiktok.com/@shaq/video/7694521918493396238?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7596940962636695062}

Η αδυναμία του για τους έντονους μυς

Ένα από τα στοιχεία που απολαμβάνει περισσότερο στο γυμναστήριο είναι το λεγόμενο «pump», δηλαδή η προσωρινή αύξηση του όγκου των μυών κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την προπόνηση. Ιδιαίτερη αδυναμία έχει στις ασκήσεις για τους δικεφάλους, καθώς, όπως έχει αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Men’s Health, του αρέσει να βλέπει τα χέρια του να δείχνουν πιο δυνατά και νεανικά.

Αντίθετα, το τρέξιμο στον διάδρομο αποτελεί πλέον μία από τις λιγότερο αγαπημένες του δραστηριότητες. Η επέμβαση αντικατάστασης ισχίου στην οποία υποβλήθηκε το 2023, σε συνδυασμό με τη σωματική καταπόνηση από τα χρόνια του επαγγελματικού μπάσκετ, έχει επηρεάσει την ικανότητά του να τρέχει όπως παλαιότερα.

«Το αγαπημένο μου κομμάτι στην προπόνηση είναι όταν νιώθω ένα καλό πρήξιμο, ειδικά στους δικεφάλους. Τα χέρια μου δείχνουν πραγματικά καλά και πολύ νεανικά», είχε δηλώσει.

Αναφερόμενος στο τρέξιμο, είχε εξηγήσει ότι πλέον αναγκάζεται να περπατά στον διάδρομο, κάτι που τον στενοχωρεί, καθώς θυμάται την εποχή που βρισκόταν στην κορυφή της καριέρας του.

Η απώλεια 25 κιλών και η επιστροφή στη φυσική κατάσταση

Η σημερινή εικόνα του είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας. Πριν από μερικά χρόνια, έχασε περίπου 25 κιλά, αφού είχε πάρει βάρος κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Έκτοτε, έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη μυϊκή ενδυνάμωση και στη βελτίωση της φυσικής του κατάστασης, διατηρώντας ένα σταθερό πρόγραμμα προπόνησης.

Πηγή: menshealth.com