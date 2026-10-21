Η νέα δημοσίευση έρχεται ενώ εξακολουθεί να συζητείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η παρουσία του καλλιτέχνη στο Παρίσι και η επιλογή του να παρουσιάσει εκεί το «Ρεύμα».

Την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram μετά τον σάλο που προκλήθηκε στα social media για το βίντεό του μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ έκανε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, δημοσιεύοντας ένα ακόμη νέο τραγούδι του.

Το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, ο δημοφιλής τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους το νέο του κομμάτι με τίτλο «Μετανάστης», αιφνιδιάζοντας τους θαυμαστές του, λίγες ημέρες μετά τις έντονες αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η προηγούμενη ανάρτησή του.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ερμήνευε το νέο του τραγούδι «Ρεύμα», έχοντας ως φόντο τον εμβληματικό Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα social media, καθώς συνέπεσε με μια περίοδο έντονων μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων στη γαλλική πρωτεύουσα.

Το νέο τραγούδι «Μετανάστης»

Λίγες ημέρες αργότερα, ο τραγουδιστής επέστρεψε στο Instagram με μια νέα μουσική δημοσίευση, παρουσιάζοντας το τραγούδι «Μετανάστης». Η ανάρτηση έγινε το βράδυ της Τρίτης, χωρίς να συνοδεύεται από κάποια δημόσια τοποθέτησή του σχετικά με την κριτική που είχε δεχθεί για το προηγούμενο βίντεο.

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