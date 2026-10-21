Την πρώτη του ανάρτηση στο Instagram μετά τον σάλο που προκλήθηκε στα social media για το βίντεό του μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ έκανε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, δημοσιεύοντας ένα ακόμη νέο τραγούδι του.
Το βράδυ της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, ο δημοφιλής τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους το νέο του κομμάτι με τίτλο «Μετανάστης», αιφνιδιάζοντας τους θαυμαστές του, λίγες ημέρες μετά τις έντονες αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η προηγούμενη ανάρτησή του.
Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ερμήνευε το νέο του τραγούδι «Ρεύμα», έχοντας ως φόντο τον εμβληματικό Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι.
Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα social media, καθώς συνέπεσε με μια περίοδο έντονων μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων στη γαλλική πρωτεύουσα.
Το νέο τραγούδι «Μετανάστης»
Λίγες ημέρες αργότερα, ο τραγουδιστής επέστρεψε στο Instagram με μια νέα μουσική δημοσίευση, παρουσιάζοντας το τραγούδι «Μετανάστης». Η ανάρτηση έγινε το βράδυ της Τρίτης, χωρίς να συνοδεύεται από κάποια δημόσια τοποθέτησή του σχετικά με την κριτική που είχε δεχθεί για το προηγούμενο βίντεο.
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