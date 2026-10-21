Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε, στην επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, ενώ μίλησε για την απόφασή του να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία του από την ψυχοθεραπεία.

Μια προσωπική εξομολόγηση με αναφορές στην πίστη, την πνευματικότητα και τις εμπειρίες που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή, έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2026».

Ο γνωστός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση του με τον Θεό, την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, αλλά και την προσωπική του διαδρομή στον χώρο της ψυχικής υγείας, αναφερόμενος στην ψυχοθεραπεία που ακολούθησε με τη βοήθεια ειδικού.

Η αναφορά του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην παρουσία ενός αγγέλου

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου χρησιμοποίησε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να περιγράψει πώς μπορεί κάποιος να βιώσει μια εμπειρία που συνδέει με την πίστη του, χωρίς να αισθάνεται εύκολο να τη μοιραστεί με τους ανθρώπους γύρω του.

«Και στο αυτοκίνητο τώρα να φεύγαμε και εκείνη την ώρα που οδηγείς μόνος σου εμφανίζεται ένας άγγελος και κάθεται επί πλέον. Τον βλέπετε, σας μιλάει, σας λέει ας πούμε το όνομά σας. Θα γίνετε καλά. Είμαι κοντά σου. Μη στενοχωριέσαι. Θέλω λίγο να προσέξεις δύο τρία πράγματα και είμαι κοντά σου. Τι πιστεύετε ότι θα σας συμβεί;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής στάθηκε στη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος όταν επιχειρεί να περιγράψει μια τέτοια εμπειρία στους οικείους του.

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«Η πλειοψηφία δεν θα το πείτε πουθενά. Όταν θα το πείτε στους δικούς σας, θα σας κοιτάξουνε πράξη. Το κάνω υπερβολικό το παράδειγμα για να καταλάβετε ότι μπορεί να σας έχει συμβεί ήδη η παρουσία ενός αγγέλου», πρόσθεσε.

Η πίστη, το Άγιον Όρος και η ψυχοθεραπεία

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε, επίσης, στην επίσκεψή του στο Άγιον Όρος, ενώ μίλησε ανοιχτά για την απόφασή του να μοιραστεί δημόσια την εμπειρία του από την ψυχοθεραπεία, την οποία ακολούθησε με τη στήριξη ειδικού ψυχικής υγείας.

Μέσα από την εξομολόγησή του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έφερε στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τόσο την πνευματικότητα όσο και την ψυχική υγεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία του να μπορεί κανείς να μιλά για όσα βιώνει, ακόμη και όταν δυσκολεύεται να τα εξηγήσει στους άλλους.

Σε άλλο σημείο, εξομολογήθηκε για την επίσκεψή του σε ψυχίατρο: «Εσείς που πιστεύετε, γιατί εγώ σέβομαι πάρα πολύ και αυτούς που δεν πιστεύουν. Θέλω να σας πω ότι υπήρξα τόσο θρησκόληπτος που θα σας σοκάρω. Δεν έκανα σεξ ούτε Τετάρτη ούτε Παρασκευή. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι ο τάδε να σου λέει τι καλό που είσαι, τι καλός, τι καλός και εσύ μέσα σου να ξέρεις, να αγωνίζεσαι σε αυτό το πράγμα, να κερδίζεις το κακό που συμβαίνει μπροστά σου και μέσα στο μυαλό σου να προσπαθείς να το κερδίσεις. Και η δικιά μας η δουλειά, η δουλειά της τηλεόρασης και οι δουλειές γενικά που έχουν πάρα πολύ έκθεση στους ανθρώπους, είναι πάρα πολύ εύκολο να οδηγηθείς σε άσχημα μονοπάτια. Τώρα τελευταία καιρούς βλέπω στο διαδίκτυο παίζει αυτή η κουβέντα που δεν μπορώ, όταν έκανα μια έκθεση φωτογραφίας που με ρώτησε κάποιους κυρίους για την ιστορία και εξήγησα ότι εγώ ήμουνα, πήγα σε ψυχίατρο πολλά χρόνια, έξι χρόνια σε ψυχίατρο, πήρα ψυχοφάρμακα και τους έκανα μεγάλη εντύπωση όταν μίλησα καθαρά για τα ψυχοφάρμακα, να πήρα, ότι πήγα στον ψυχίατρο, γιατί υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που ακόμα έχει ταμπού σε αυτή την ιστορία».