Σύσσωμη η μαθητική, φοιτητική και εκπαιδευτική κοινότητα δίνει απεργιακό ραντεβού σήμερα στις 12:00 στα Προπύλαια. Στις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη.

Σε κλοιό κινητοποιήσεων μπαίνoυν σήμερα Αθήνα και Θεσσαλονίκη με περίπου 3.000 αστυνομικούς να βρίσκονται από τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορα σημεία μόνο της πρωτεύουσας.

Η κεντρική συγκέντρωση εκπαιδευτικών και μαθητών είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ την ίδια ώρα, η ΟΕΝΓΕ έχει ανακοινώσει κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, πάλι, έχει προγραμματιστεί για τις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της ΕΛΑΣ, στις 10:00 το πρωί θα διακοπεί η λειτουργία του σταθμού του μετρό «Πανεπιστήμιο», ενώ στη Θεσσαλονίκη πέντε σταθμοί του μετρό πρόκειται να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία τους από τις 09:00 το πρωί της Τετάρτης.

Πρόκειται για τους σταθμούς Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι και Πανεπιστήμιο.

Όσο θα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας, οι συρμοί του μετρό θα περνούν από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να σταματούν.

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Σημειώνεται πως με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αναμένεται να κινηθούν κανονικά σήμερα, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί απεργία ή στάση εργασίας από τους εργαζομένους στις συγκοινωνίες.

Δεν αποκλείονται ωστόσο ενδεχόμενες αλλαγές σε περίπτωση έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Οι πολίτες που σχεδιάζουν να μετακινηθούν προς το κέντρο συνιστάται να παρακολουθούν τις σχετικές ενημερώσεις για ενδεχόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια.