Κυκλοφοριακές ρυθμίσες και κλειστοί σταθμοί του μετρό ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένονται σήμερα, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των συγκεντρώσεων και των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί στην πρωτεύουσα. Οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους ενδέχεται να επηρεαστεί, ενώ προβλέπονται και αλλαγές στη λειτουργία σταθμών του Μετρό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών, μαθητών και φοιτητών, με τη βασική συγκέντρωση να έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια.

Τι ώρα κλείνει το κέντρο της Αθήνας σήμερα

Το κέντρο της Αθήνας θα κλείσει κατά τις 12 ενώ οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις αναμένεται να πραγματοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και των πορειών.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν, εφόσον είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στις περιοχές όπου αναμένεται αυξημένη κινητικότητα, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και καθυστερήσεις.

Κλείνει ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο»

Κλειστός από τις 10:00 το πρωί θα παραμείνει σήμερα ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» της Γραμμής 2 του Μετρό, έπειτα από εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις.

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Οι πολίτες που πρόκειται να μετακινηθούν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας καλό είναι να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. και της ΣΤΑΣΥ, καθώς οι ρυθμίσεις μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.