Μετωπική ΟΙΕΛΕ με Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών - «Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια».

Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο υπολογισμού της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών που προέρχονται από την ιδιωτική εκπαίδευση και υπηρετούν σήμερα ως αναπληρωτές διατυπώνει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), προειδοποιώντας ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά των αρμόδιων υπηρεσιών που δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ορισμένες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν προσμετρούν τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Η ΟΙΕΛΕ χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή παράνομη και επισημαίνει ότι έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας.

Μειώσεις μισθών και επιπτώσεις στο ωράριο

Όπως αναφέρει η ΟΙΕΛΕ, η μη προσμέτρηση των θερινών μηνών προκαλεί σημαντικές οικονομικές και εργασιακές συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο και, κατά συνέπεια, σε μειωμένες αποδοχές. Παράλληλα, για εκπαιδευτικούς με αυξημένη προϋπηρεσία, ενδέχεται να επηρεάσει τη μείωση του διδακτικού ωραρίου που συνδέεται με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων ετών υπηρεσίας. Η Ομοσπονδία επικαλείται τη φετινή εγκύκλιο μεταθέσεων, στην οποία, όπως επισημαίνει, διευκρινίζεται ρητά ότι ο χρόνος υπηρεσίας στην ιδιωτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπολογίζεται χωρίς να αφαιρούνται οι καλοκαιρινοί μήνες.

Η ΟΙΕΛΕ προαναγγέλλει νομικές ενέργειες

Η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη μετακινηθεί στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσει ευρύτερες επιπτώσεις στα εργασιακά δικαιώματα όσων εργάζονται στην ιδιωτική εκπαίδευση. Όπως υποστηρίζει, η αμφισβήτηση της προσμέτρησης των θερινών μηνών θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την αμφισβήτηση της μισθολογικής κάλυψης της συγκεκριμένης περιόδου στον ιδιωτικό τομέα. Για τον λόγο αυτό, η ΟΙΕΛΕ δηλώνει ότι εξετάζει την προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά των αρμόδιων υπαλλήλων που, σύμφωνα με την καταγγελία της, δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία. Παράλληλα, προτίθεται να στηρίξει εκπαιδευτικούς που εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά για την οικονομική και ηθική βλάβη που υποστηρίζουν ότι έχουν υποστεί. Επιπλέον, η Ομοσπονδία εξετάζει, σε συνεργασία με το νομικό της επιτελείο, τη δυνατότητα δημιουργίας συλλόγου εκπαιδευτικών που προέρχονται από την ιδιωτική εκπαίδευση. Στόχος είναι η καλύτερη ενημέρωση, η οργανωμένη συνεργασία με την ΟΙΕΛΕ και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αντίστοιχων ζητημάτων.