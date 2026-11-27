Τέταρτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών μετά τις γιορτές για τα 12.020 κενά στα σχολεία προανηγγειλε από τα Χανιά η υπουργός Παιδείας.

Η κατάσταση με τα 12.020 κενά που καταγράφονται πανελλαδικά στα σχολεία όλων των βαθμίδων είναι ιδιαιτέρως έκρυθμη καθώς χάνονται καθημερινά εκατοντάδες ώρες μαθημάτων. Με φόντο το μαζικό αίτημα για άμεση δρομολογόγηση της Δ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών η Σοφία Ζαχαράκη έδωσε απαντήσεις για το σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘΑ για την κάλυψη των τεράστιων προβλημάτων της υποστελέχωσης. Μεταξύ άλλων προανήγγειλε τη διενέργεια της Δ΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, στις αρχές Ιανουαρίου σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Στο περιθώριο της επίσκεψής της στα Χανιά η υπουργός αναφέρθηκε στην κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία, επισημαίνοντας ότι οι βασικές ειδικότητες είναι σε μεγάλο βαθμό καλυμμένες. Ωστόσο, εξακολουθούν να καταγράφονται ελλείψεις, κυρίως στην παράλληλη στήριξη, αλλά και σε νοσηλευτές και νοσηλεύτριες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η επόμενη φάση προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τις γιορτές, με τον σχεδιασμό να τοποθετεί την υλοποίησή της περίπου στις αρχές Ιανουαρίου.

Ζαχαράκη: Οι έκτακτες άδειες δυσκολεύουν την κάλυψη των κενών

Η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε και στο ζήτημα των αδειών που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Όπως σημείωσε, χιλιάδες άδειες προκύπτουν ξαφνικά μέσα στη χρονιά, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες στην προσπάθεια κάλυψης των κενών που εμφανίζονται στις σχολικές μονάδες. Eιδικότερα τόνισε ότι «Οι βασικές ειδικότητες είναι καλυμμένες. Έχουμε κάποιες ειδικότητες που λείπουν και κυρίως παράλληλα στήριξη και νοσηλεύτριες νοσηλευτές. Θα γίνει μετά από διεκδίκηση δύσκολη, αλλά μάλλον επιπετυχημένη από ότι φαίνεται και μία τέταρτη φάση. Θα την περιμένετε περίπου αρχές Ιανουαρίου. Όμως επαναλαμβάνω είναι μεγάλη και δύσκολη άσκηση γιατί φανταστείτε ότι ήδη έχουν λεφθεί και χιλιάδες άδειες λαμβάνονται και ξαφνικά. Μπορεί μες στη χρονιά να υπάρχουν ξαφνικές απουσίες. Προσπαθούμε να τις καλύψουμε μετάξες διεύθυνσης αλλά είναι αντιλαμβάνεσαι ένα πολύ δύσκολο στοίχημα γιατί έχεις 12.560 σχολικές μονάδες. Δεν βάζω μέσα τα ιδιωτικά σχολεία. Έχεις περίπου 1,3 εκατομμύρια παιδιά. Και ήδη υπηρετούν 184.000 εκπαιδευτικοί μόνιμοι και αναπληρωτές αναπληρώτριες. Άρα πρέπει να γίνει πραγματικά μία χειρουργική κίνηση προσεκτική με πρόβλεψη για να μπορούμε με υπάρχουσες πιστώσεις να καλύψουμε όσο γίνεται παραπάνω ανάγκες.»

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