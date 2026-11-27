Κλειστά σχολεία: Τριήμερο ξεκούρασης για τους μαθητές της Πάτρας – Πότε επιστρέφουν στα θρανία

Κλειστά θα είναι τα σχολεία όλων των βαθμίδων στην Πάτρα την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου λόγω της εορτής του πολιούχου και προστάτη της, Αγίου Ανδρέα. Έτσι, οι μαθητές μετά το σημερινό σχόλασμα θα έχουν στη διάθεσή τους ένα εμβόλιμο τριήμερο ξεκούρασης καθώς τα ημερολογιακά τερτίπια φέρνουν τη φετινή αργία ανήμερα Δευτέρας.

Η Πάτρα τιμά κάθε χρόνο τελευταία μέρα του Νοέμβρη με ιδιαίτερη λαμπρότητα τον Απόστολο Ανδρέα, ο οποίος αποτελεί τον πολιούχο της αχαϊκής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Απόστολος μαρτύρησε στην πόλη, δίνοντας τη ζωή του για την πίστη του στον Χριστό. Οι εορταστικές εκδηλώσεις συγκεντρώνουν κάθε χρόνο πλήθος πιστών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι επισκέπτονται τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα για να προσκυνήσουν την Τιμία Κάρα και τον Σταυρό του μαρτυρίου του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πανηγυρικές εκκλησιαστικές ακολουθίες και Θεία Λειτουργία, ενώ κορυφώνεται με την καθιερωμένη λιτανεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Κατά τη διάρκεια της ιεράς πομπής μεταφέρονται τα Ιερά Λείψανα του Αποστόλου και η μεγάλη επάργυρη εικόνα του, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Εκκλησίας, των τοπικών αρχών και πλήθους πιστών. Μετά το εορταστικό τριήμερο, οι μαθητές όλων των βαθμίδων στην Πάτρα θα επιστρέψουν κανονικά στα σχολεία τους την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου συνεχίζοντας τα μαθήματα σύμφωνα με το σχολικό πρόγραμμα.