Άγρια συμπλοκή μεταξύ μαθητριών – Τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, στον εισαγγελέα γονέας για τα όσα συνέβησαν.

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των επεισοδίων που προκαλούν ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτή τη φορά, το περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, με πρωταγωνίστριες δύο μαθήτριες σχολείου κοντά στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του pelop.gr, το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, οι δύο ανήλικες διαπληκτίστηκαν. Η ένταση, ωστόσο, δεν άργησε να κλιμακωθεί, με αποτέλεσμα η λεκτική αντιπαράθεση να μετατραπεί σε άγρια συμπλοκή.

H συμπλοκή φέρεται να ξεκίνησε μέσα στη σχολική αίθουσα ή κατά την αποχώρηση των μαθητριών από αυτήν, ενώ στη συνέχεια συνεχίστηκε σε χώρο έξω από το σχολείο. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ανταλλάχθηκαν μπουνιές και κλωτσιές με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο ανήλικες.

Οι δύο μαθήτριες μεταφέρθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα εξεταστούν και από ιατροδικαστή. Η υπόθεση, πάντως, παίρνει πλέον και δικαστική διάσταση, καθώς γονέας μίας από τις δύο μαθητριές φέρεται να προσέφυγε στον εισαγγελέα..

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