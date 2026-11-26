Ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας φέρνει ανατροπή στο σκηνικό του καιρού, με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια ακόμη και στην Πάρνηθα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ένα δύσκολο τετραήμερο, με έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας και την Αττική να μπαίνει στο επίκεντρο το Σαββατοκύριακο.

Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού από τις επόμενες ώρες, με ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας να φέρνει βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι μετεωρολόγοι Γιώργος Τσατραφύλλιας, Γιώργος Εμμανουήλ και Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιούν για ένα δύσκολο τετραήμερο, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος της χώρας και να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Από το βράδυ της Πέμπτης οι πρώτες βροχές

Σήμερα, Πέμπτη, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη άνοδο, κυρίως λόγω των νοτιάδων, ωστόσο από το απόγευμα και προς το βράδυ θα αρχίσουν να εκδηλώνονται βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά. Σταδιακά τα φαινόμενα θα ενταθούν, ενώ δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από καταιγίδες, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν στα πελάγη, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Στην Αττική θα επικρατήσουν νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τις πρώτες βροχές από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές προς το απόγευμα, με τον υδράργυρο έως τους 17 βαθμούς.

Παρασκευή και Σάββατο επεκτείνονται τα φαινόμενα

Την Παρασκευή η κακοκαιρία θα αρχίσει να επηρεάζει περισσότερες περιοχές, καθώς οι βροχές θα επεκταθούν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη δυτική Ελλάδα, ενώ τα φαινόμενα θα ενταθούν κατά τις βραδινές ώρες.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα εγκλωβιστεί στην ευρύτερη περιοχή μας για αρκετές ημέρες, διατηρώντας την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα άστατη. Οι βροχές θα έχουν διάρκεια και σε ορισμένες περιοχές θα είναι έντονες, με τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων να παραμένει υπαρκτός.

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Το Σάββατο το κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί ανατολικότερα και νοτιότερα, επηρεάζοντας το Ιόνιο, σχεδόν το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας και το βόρειο Αιγαίο. Στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων θα βρεθούν η βορειοδυτική Ελλάδα και η ανατολική Θεσσαλία, ενώ βροχές αναμένονται και στην Αττική, από το μεσημέρι και μετά.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα αρχίσουν να στρέφονται σε βορειοανατολικούς και να ενισχύονται σημαντικά, κυρίως στο βόρειο Αιγαίο.

Θυελλώδεις βοριάδες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή

Η Κυριακή αναμένεται να είναι μία από τις πιο δύσκολες ημέρες του κύματος κακοκαιρίας. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στον Κόλπο του Λέοντα, στις ακτές της νότιας Γαλλίας, θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, φέρνοντας γενικευμένη κακοκαιρία. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην Αττική, όπου το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονες βροχές και καταιγίδες.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει επίσης ότι η κακοκαιρία θα επεκταθεί προς το ανατολικό και νότιο Αιγαίο, με βροχές και καταιγίδες, ενώ μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς αναμένεται να δεχθεί ισχυρότερα και πιο επίμονα φαινόμενα.

Πιθανές χιονοπτώσεις και στην Πάρνηθα

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή από την Κυριακή, καθώς ψυχρές αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα. Στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα ο υδράργυρος δεν αποκλείεται να παραμείνει σε μονοψήφιες τιμές ακόμη και τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ από τη Δευτέρα τα χιόνια θα επεκταθούν και σε ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, σε υψόμετρα περίπου 800 με 1.000 μέτρα και πάνω.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εκτιμά, μάλιστα, ότι τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα ενδέχεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις και στην Πάρνηθα, ενώ ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για ένα παρατεταμένο διάστημα αστάθειας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή ψυχρή εισβολή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn4afsa48ryp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το σκηνικό του καιρού, όπως όλα δείχνουν, θα θυμίζει πλέον χειμώνα, με την κακοκαιρία να διατηρείται και τη Δευτέρα, επηρεάζοντας και την Κρήτη.