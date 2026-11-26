Σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίστηκε ο δράστης, οι δύο άνδρες διατηρούσαν προσωπική σχέση, ενώ υποστήριξε πως ο 24χρονος τού ζητούσε επανειλημμένα χρήματα και θεωρούσε ότι τον έκλεβε.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 24χρονου Βούλγαρου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το περασμένο Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, στο Περιθώρι Δράμας.

Ένας 50χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος ήταν εργοδότης του νεαρού, ομολόγησε ότι τον σκότωσε και στη συνέχεια τον έθαψε σε αγροτική περιοχή.

Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικές Αρχές είχαν στρέψει την προσοχή τους στον 50χρονο, καθώς ο 24χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να τον συναντήσει. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Δράμας, με τη συνδρομή κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, διερεύνησαν την υπόθεση και κατά τις καταθέσεις του 50χρονου εντόπισαν αντιφάσεις, οι οποίες ενίσχυσαν τις υποψίες σε βάρος του.

Τελικά, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο κτηνοτρόφος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 24χρονο στην κτηνοτροφική του μονάδα και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό του σε χωράφι, όπου και την έθαψε.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ισχυρίστηκε ο 50χρονος, οι δύο άνδρες διατηρούσαν προσωπική σχέση, ενώ υποστήριξε πως ο 24χρονος τού ζητούσε επανειλημμένα χρήματα και θεωρούσε ότι τον έκλεβε. Οι ισχυρισμοί αυτοί εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες και το κίνητρο της δολοφονίας.

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Συνελήφθη και ο ανιψιός του

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 23χρονος, ανιψιός του 50χρονου, ο οποίος φέρεται να τον βοήθησε μετά το έγκλημα. Ο κτηνοτρόφος φέρεται να του ζήτησε να μεταβεί στο σημείο όπου είχε αφήσει το όχημα του 24χρονου και να τον μεταφέρει πίσω, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και ο νεαρός για συνέργεια.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν γνώριζε τι είχε προηγηθεί.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του όπλου, ενώ οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, μετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας.