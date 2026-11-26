Με μια πλειάδα καλλιτεχνών ο Δήμος Αθηναίων θα γιορτάσει στην πλατεία Συντάγματος την Παραμονής Πρωτοχρονιάς και την έλευση του νέου χρόνου.

Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου και Πάολα υποδέχονται το 2027 στην καρδιά της Αθήνας, ενώ την παρουσίαση της εκδήλωσης θα κάνει ο Γιώργος Λιανός και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Η πιο λαμπερή και εκρηκτική νύχτα του χρόνου έρχεται στην Πλατεία Συντάγματος. Ελάτε να γίνουμε μια τεράστια παρέα» Εμπνευσμένο από το φετινό χριστουγεννιάτικο θέμα του Δήμου Αθηναίων, τον μαγικό «Χορό των Αστεριών», το Σύνταγμα, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, μετατρέπεται στη μεγαλύτερη γιορτινή σκηνή της χώρας, φιλοξενώντας τα δικά του λαμπερά «αστέρια» της μουσικής. Τέσσερα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους live στο ίδιο stage και υπόσχονται να απογειώσουν τη διάθεσή μας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η πιο λαμπερή και εκρηκτική νύχτα του χρόνου έρχεται στην Πλατεία Συντάγματος. Ελάτε να γίνουμε μια τεράστια παρέα και να αποχαιρετήσουμε το 2026 με ένα ανεπανάληπτο, all-star μουσικό υπερθέαμα γεμάτο ρυθμό, συγκίνηση και αστείρευτη ενέργεια. Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Έλενα Παπαρίζου και Πάολα. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη αλλαγή χρονιάς».

Οι τέσσερις καλλιτέχνες συμμετέχουν στην βραδιά αφιλοκερδώς και θα προσφέρουν την αμοιβή τους σε φιλανθρωπικό σκοπό, ο οποίος θα ανακοινωθεί σύντομα.

Οικοδεσπότης της μεγάλης γιορτής θα είναι ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος με το πηγαίο χιούμορ, τη ζωντάνια και την αμεσότητά του θα κρατήσει αμείωτο τον παλμό καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μετράμε αντίστροφα μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και υποδεχόμαστε το νέο έτος.

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Τη γιορτινή αυλαία ανοίγουν στις 22:00 οι εορταστικές μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων, βάζοντας την καρδιά της πρωτεύουσας στο πιο ζεστό κλίμα. Από τις 23:00 η γιορτή ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της χώρας μέσα από τη ζωντανή μετάδοση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, ενώνοντας όλη την Ελλάδα σε μια μεγάλη αγκαλιά.

Και όταν αλλάξει ο χρόνος, η διασκέδαση δεν σταματά! Το μεγάλο πάρτι στην πλατεία συνεχίζεται με τους Dalkance, οι οποίοι συνδυάζοντας τα synths της electro-pop με το μπουζούκι θα παρασύρουν το κοινό σε μία χορευτική εμπειρία. Δίνουμε όλοι ραντεβού στην Πλατεία Συντάγματος την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου στις 22.00. Είσοδος ελεύθερη.