Από την πρώτη ζωντανή αναπαράσταση του 1223 στη συλλογική χειροποίητη δημιουργία, μια χριστουγεννιάτικη έκθεση γεμάτη θαλπωρή στο Μουσείο «Αγγελική Χατζημιχάλη».

Με το βλέμμα στραμμένο στην ουσία των Χριστουγέννων και τις ρίζες της λαϊκής παράδοσης, ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ), υποδέχεται τη φετινή εορταστική περίοδο με την έκθεση «Η Φάτνη».

Η έκθεση ανοίγει τις πύλες της στις 29 Νοεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη».

Από την Ιταλία του 1223 στις παιδικές μας μνήμες

Η έκθεση αντλεί έμπνευση από ένα έθιμο με βαθιές ιστορικές και συναισθηματικές ρίζες. Σύμφωνα με την παράδοση, η πρώτη αναπαράσταση της Γέννησης πραγματοποιήθηκε τη νύχτα των Χριστουγέννων του 1223 στην Ιταλία από τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, ο οποίος έστησε μια ζωντανή φάτνη με ανθρώπους και αληθινά ζώα, θέλοντας να κάνει το μήνυμα της Γέννησης πιο άμεσο και βιωματικό.



Αυτή η πράξη απλότητας ταξίδεψε στους αιώνες και ενσωματώθηκε στους τοπικούς πολιτισμούς. Σήμερα, η φάτνη παραμένει ένα οικείο σύμβολο που ξυπνά παιδικές αναμνήσεις – από τις μικρές χάρτινες κατασκευές κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο μέχρι τις μεγάλες συνθέσεις στις πλατείες της πόλης.

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Συλλογική δημιουργία με βελόνι, ξύλο και ύφασμα

Στην έκθεση «Η Φάτνη», οι κυρίες της ομάδας «Αφηγηματικά Κεντήματα», πλαισιωμένες από φίλους του Μουσείου, προσεγγίζουν το ιερό αυτό σύμβολο μέσα από τη δική τους εικαστική ματιά.



Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν έργα που συνδυάζουν διαφορετικές παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές όπως: Κεντήματα πάνω σε καμβά, δουλεμένα με βελόνι και κλωστή, ζωγραφικές συνθέσεις της Γέννησης πάνω σε ξύλο, χειροποίητες κατασκευές από ύφασμα και ποικίλα υλικά.



Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει η λαογράφος και υπεύθυνη του Μουσείου, Σταυρούλα Πισιμίση.

Πληροφορίες έκθεσης

Διάρκεια έκθεσης: 29 Νοεμβρίου 2026 - 10 Ιανουαρίου 2027

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Παρασκευή 11:00 - 16:00 , Σάββατο - Κυριακή 10:00 - 15:00

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Δήμου Αθηναίων: Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, τηλ.: 210 3243987