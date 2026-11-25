Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο.

Στο χθεσινό επεισόδιο ο Γεροδήμος βρήκε το χρυσό φυλαχτό στο πηγάδι, προκαλώντας την ταραχή της Λαμπρινής και ενισχύοντας τις υποψίες για τη δολοφονία του Στέλιου. Την ίδια ώρα, ο Μάρκος και η Λευκή, παραδόθηκαν στα συναισθήματά τους.

Απόψε, ο Μάρκος και η Λευκή θα έρθουν πιο κοντά από ποτέ. Εκείνη θα αφήσει πίσω της την επιθυμία για εκδίκηση, και οι δυο τους θα υποκύψουν στο πάθος. Θα μπορέσει κανείς να σταθεί εμπόδιο στην ευτυχία του ζευγαριού; Κι ενώ ο έρωτας της Λευκής και του Μάρκου ξαναγεννιέται, ο κλοιός γύρω από τον Μήτρο σφίγγει επικίνδυνα.

«Κρίνο και Αγκάθι»: Όσα θα δούμε απόψε

Ο Γεροδήμος πεπεισμένος πια πως ο θάνατος του Στέλιου ήταν ανθρωποκτονία, προσπαθεί να εξιχνιάσει την υπόθεση με κύριο στοιχείο το φυλαχτό.

Όταν, όμως, έρχεται να τον βρει η Δέσποινα μανιασμένη μετά τις αποκαλύψεις του Σκλίβα, αποφεύγει να της αποκαλύψει όσα γνωρίζει, με την ελπίδα να μη δημιουργηθεί νέα ένταση στο χωριό. Από την άλλη η Φρόσω, παλεύοντας να αποτρέψει την ανάμιξη του Στάθη, τον αναγκάζει τελικά να της εξομολογηθεί τον έρωτα του για την Λευκή.

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Στο μεταξύ, ο Μήτρος αγωνιά αν θα στοχοποιηθεί από τον Γεροδήμο, ενώ ο Τριαντάφυλλος, καταλαβαίνοντας την εμπλοκή του στο φόνο του Στέλιου, τον απειλεί.

Κι ενώ η Λεμονιά συνεχίζει να τρέμει μήπως αποκαλυφθούν, η κατάσταση στο Δρογουταίικο είναι πια τόσο απελπιστική οικονομικά, που η Χρυσούλα προσπαθεί να βρει λύση ζητώντας δουλειά από τη Κούμαρη.

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Στο Αρβανιταίικο από την άλλη, Θωμάς και Παναγής καταστρώνουν την αντεπίθεσή τους απέναντι στους Ιταλούς και στον Σκλίβα, ο οποίος χρησιμοποιεί ήδη τη νέα του θέση εναντίον τους. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά η Λευκή έχοντας χάσει πια κάθε επιθυμία για εκδίκηση, παραδέχεται πως αγαπάει τον Μάρκο. Μάρκος και Λευκή κάνουν έρωτα…