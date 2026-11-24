Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια.

«Οι κόρες της Αρετής», Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00 με διπλό επεισόδιο.

Η Ναταλία συλλαμβάνεται, ο Αλέξης συγκρούεται με τον Λεωνίδα και η Αφροδίτη αποκαλύπτει ένα μεγάλο μυστικό!

Τι θα δούμε απόψε

Η σύλληψη της Ναταλίας σοκάρει τους πάντες και φέρνει μεγάλες ανατροπές. Η Άννα και ο Κωνσταντίνος βλέπουν την αστυνομία να οδηγεί τη Ναταλία στο τμήμα, ενώ η Αρετή καταρρέει όταν αντικρίζει την κόρη της με χειροπέδες. Ο Αλέξης είναι πεπεισμένος πως η Ναταλία είναι αθώα και έρχεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την οικογένειά του, υπερασπιζόμενος τη σχέση τους απέναντι στις κατηγορίες της Νίας. Ο Λεωνίδας, εξοργισμένος από τη στάση του γιου του, τον διώχνει από το σπίτι, οδηγώντας τη μεταξύ τους σχέση στα άκρα.

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Την ίδια ώρα, στο σπίτι του Νικόλα επικρατεί ένταση. Ο Περικλής διώχνει τον γιο του από το σπίτι και συγκρούεται άγρια με την Ελένη. Παράλληλα, η Αφροδίτη βρίσκει το σπίτι της αναστατωμένο και αρχίζει να υποψιάζεται πως η Αρετή κρύβει κάτι σημαντικό σχετικά με τον Κεχαγιά και τα μυστικά που συνδέουν το παρελθόν τους.

Την ίδια στιγμή, η Μαρίνα αποκαλύπτει στον Πάκη ότι ο άντρας από το παρελθόν της συνεχίζει να την παρακολουθεί και να την απειλεί, αναζητώντας στοιχεία που εκείνη έχει κρύψει. Ο Πάκης προσπαθεί να τη βοηθήσει και προτείνει να βγάλουν την υπόθεση στη δημοσιότητα μέσω δημοσιογράφου, ελπίζοντας πως έτσι θα καταφέρουν να προστατευτούν.

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«Οι κόρες της Αρετής»: Επεισόδιο 30

Οι συνέπειες της σύλληψης της Ναταλίας και του Αλέξη προκαλούν αλυσιδωτές εκρήξεις στις ζωές όλων. Μέσα από τα κρατητήρια μέχρι τα δικαστήρια, οι δυο τους έρχονται πιο κοντά από ποτέ.

Η Νία συνειδητοποιεί πως το σχέδιό της δεν εξελίσσεται όπως περίμενε, ενώ ο Αλέξης την αντιμετωπίζει ανοιχτά, κατηγορώντας τη πως λέει ψέματα για τη Ναταλία.

Ο Νικόλας προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, βρίσκοντας στήριγμα στον προπονητή και την ομάδα του, ενώ ο Κωνσταντίνος αρχίζει να βλέπει τη Ναταλία με άλλο μάτι. Η συνάντησή τους έξω από το σπίτι της Αρετής φέρνει για πρώτη φορά ανάμεσά τους μια επικίνδυνη αμηχανία και έναν υπόγειο ερωτισμό που κανείς δεν περίμενε.

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Την ίδια στιγμή, η Τζένη καταρρέει κάτω από την πίεση του Στέλιου και των μυστικών του παρελθόντος της, ενώ στη βίλα Κεχαγιά η σύγκρουση του Φάνη με τον Λεωνίδα βάζει την Αρετή στο στόχαστρο.

Και ενώ όλοι πιστεύουν πως η κατάσταση δεν μπορεί να γίνει χειρότερη, η εμφάνιση της Αφροδίτης στη βίλα φέρνει την Αρετή αντιμέτωπη με ένα τεράστιο μυστικό.