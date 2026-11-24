Συνελήφθησαν 22 άτομα για την απάτη, εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις.

Μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου αποκάλυψε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., σχετικά με την παράνομη είσπραξη αποζημιώσεων για έξοδα διαμονής κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών μετακινήσεων, ένστολων. Η οικονομική ζημιά υπολογίζεται μέχρι στιγμής στα 12,65 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, αστυνομικοί και πυροσβέστες.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξαρθρώθηκαν δύο ανεξάρτητες εγκληματικές οργανώσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις την Τρίτη 24 Νοεμβρίου σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη.

Πώς λειτουργούσαν τα κυκλώματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα κυκλώματα εκμεταλλεύονταν το σύστημα κρατικής κάλυψης των εξόδων διαμονής για ένστολους και άλλους υπαλλήλους που μετακινούνταν εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους. Δηλαδή, έδιναν στους ένστολους πλαστές αποδείξεις ξενοδοχείων, ώστε αυτές να κατατεθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να δικαιολογηθούν ανύπαρκτα έξοδα διαμονής και οι εμπλεκόμενοι να λάβουν παρανόμως χρήματα από το Δημόσιο.

Τα παραστατικά εμφανίζονταν είτε ως εκδοθέντα από υπαρκτά καταλύματα, στα οποία όμως οι δικαιούχοι δεν είχαν διαμείνει, είτε αφορούσαν ακίνητα που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Στη δεύτερη περίπτωση, τα καταλύματα εμφανίζονταν μέσω εταιρειών-βιτρίνα που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

22 συλλήψεις και εμπλοκή ένστολων

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων συνελήφθησαν συνολικά 22 μέλη των δύο οργανώσεων. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό συμμετοχή στη λειτουργία των κυκλωμάτων.

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Παράλληλα, τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που παραλάμβαναν πλαστά παραστατικά εκδοθέντα στο όνομά τους.

Κατασχέθηκαν 400.000 ευρώ και πλήθος πλαστών αποδείξεων

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και γραφεία βασικών μελών των οργανώσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά. Επιπλέον, κατασχέθηκαν μεγάλος αριθμός εικονικών αποδείξεων, χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά, τερματικά POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και οχήματα.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων δεκάδων ένστολων και πολιτικών υπαλλήλων. Μεταξύ των προσώπων που ερευνώνται περιλαμβάνονται στελέχη του Λιμενικού, εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, καθώς και δικαστική υπάλληλος.

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