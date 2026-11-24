Το σχόλιο του ΚΚΕ για τη διαφθορά και τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο κ. Μητσοτάκης με την κοροϊδία περί “εξορθολογισμού” των δημοσίων συμβάσεων προσπαθεί να ξεμπλέξει από τις σκανδαλώδεις υποθέσεις στελεχών του», σχολιάζει το ΚΚΕ.

Μόνο που η διαφθορά και η διαπλοκή «που είναι “νύχι - κρέας” με το σάπιο σύστημα που υπηρετεί, δεν παίρνει ούτε από “εξορθολογισμούς” ούτε αντιμετωπίζεται από ελεγκτικούς μηχανισμούς», προσθέτει σε ανακοίνωση ο Περισσός και εξαπολύει τα πυρά του κατά κυβέρνησης, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

«Η, δε, επιλογή της κυβέρνησης της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα και άλλων, να τσακώνονται για το ποιος έχει τους περισσότερους διαπλεκόμενους, στόχο έχει να συγκαλύψει ότι όλοι συμφωνούν με τα πλεονάσματα της φοροληστείας, την κοστολόγηση των λαϊκών αναγκών και την επικίνδυνη εμπλοκή στις πολεμικές συγκρούσεις και τους ενεργειακούς ανταγωνισμούς, που αποτελούν και το κοινό κυβερνητικό τους πρόγραμμα», συμπληρώνει το ΚΚΕ.

Το σχόλιο του ΚΚΕ για τους στόχους του Μητσοτάκη

«Οι στόχοι που πράγματι “έθεσε και πέτυχε” ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, δεν είναι άλλοι από τα ρεκόρ κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και η αναβάθμιση της επικίνδυνης εμπλοκής της χώρας στους ανταγωνισμούς και τις πολεμικές αναμετρήσεις, που πλέον και επίσημα έχουν φτάσει “στην πόρτα” μας», επισημαίνει σε άλλη ανακοίνωση το ΚΚΕ, για τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο συνέδριο του «Ελεύθερου Τύπου».

«Για να επιτευχθούν αυτά, το τίμημα για τον λαό είναι η τεράστια ακρίβεια, η πρωτοφανής φοροληστεία που θα φτάσει τα 80 δις. ευρώ το 2027, η καθήλωση των πραγματικών μισθών στα επίπεδα του 2009, η συνεχιζόμενη κλοπή των συντάξεων, του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο κ.ο.κ.», αναφέρει το ΚΚΕ, υπογραμμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι που απεργούν την Τετάρτη και οι αγρότες που σχεδιάζουν τα επόμενα βήματά τους «έχουν χιλιάδες πραγματικούς λόγους να βγαίνουν στον δρόμο και να διεκδικούν και δεν έχουν καμία ανάγκη να “ανακαλύψουν αιτήματα”. Έχει φροντίσει για αυτό ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική της κυβέρνησής του».



«Απέναντι στις ανατριχιαστικές διακηρύξεις ότι “την επόμενη τετραετία θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών και όχι των νικημένων”, ο λαός απορρίπτοντας τα πολεμικά διαγγέλματα για λογαριασμό του κεφαλαίου, έχει επιλογή: Τον οργανωμένο αγώνα για τις δικές του ανάγκες, αλλά και την αποφασιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες, για να βγει ο ίδιος νικητής», καταλήγει ο Περισσός.