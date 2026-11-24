Στη συναυλία θα συμμετάσχουν οι Παντελής Θαλασσινός και Νεφέλη Φασούλη.

Στη συναυλία-αφιέρωμα στον σπουδαίο Ισπανό ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα θα δώσει το «παρών» την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, στις 19:00, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδρίων της ΚΕ του ΚΚΕ, στη Λεωφόρο Ηρακλείου 145. Στη συναυλία θα συμμετάσχουν οι Παντελής Θαλασσινός και Νεφέλη Φασούλη, ενώ τη μουσική επιμέλεια και την ενορχήστρωση έχει αναλάβει ο Μανόλης Ανδρουλιδάκης. Η είσοδος θα γίνεται αποκλειστικά με προσκλήσεις.