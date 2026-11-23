Στο Μέγαρο Μουσικής στις 7 Δεκεμβρίου 2026.

Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Δημήτρης Πλατανιάς συμπράττουν επί σκηνής στοΜέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 7 Δεκεμβρίου 2026, σε μια επετειακή συναυλία για τα 30 χρόνια του «Μαζί για το Παιδί».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα του Μίκη Θεοδωράκη και «Μπαλάντες της Μεσογείου», υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιώργου Νταλάρα και τις ενορχηστρώσεις του Γιώργου Παπαχριστούδη. Μαζί τους και η Ασπασία Στρατηγού.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν για την ενίσχυση των προγραμμάτων του Μαζί για το Παιδί, το οποίο εδώ και τρεις δεκαετίες στηρίζει παιδιά και οικογένειες σε όλη την Ελλάδα.

Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί



Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.

Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

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Πληροφορίες

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:30

Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

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