Τι πρέπει να κάνετε όσοι έχετε αγοράσει από τα καταστήματα SINSAY τα επίμαχα προιόντα που ανακαλούνται - Πώς θα σας επιστραφούν τα χρήματα.

Στην ανάκληση δύο προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά μέσω των φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων της προχωρά η εταιρεία Sinsay, λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των καταναλωτών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η ανάκληση αφορά ένα παιδικό μαγιό τύπου σορτς και έναν φορτιστή κινητού τηλεφώνου. Και για τα δύο προϊόντα παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής.

Ανάκληση παιδικού μαγιό

Το πρώτο προϊόν που ανακαλείται είναι ανδρικό μαγιό για αγόρια (σόρτς κολύμβησης), με αριθμό ευρετηρίου 220IG-50X. Ο λόγος της ανάκλησης είναι η ακατάλληλη στερέωση του κορδονιού περίσφιξης στη μέση, με αποτέλεσμα το προϊόν να μην πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας. Η εταιρεία προειδοποιεί ότι η συνέχιση της χρήσης του ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών.

Ανάκληση φορτιστή κινητού τηλεφώνου

Η δεύτερη ανάκληση αφορά φορτιστή κινητού τηλεφώνου με αριθμό ευρετηρίου 243HJ-00X, ο οποίος διατέθηκε με την ένδειξη AW26/TECH_ACC/STATIONERY/TECH ACCESSORIES. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το προϊόν παρουσιάζει ανεπαρκή μόνωση και δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας, γεγονός που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών.

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Πώς μπορούν οι καταναλωτές να επιστρέψουν τα προϊόντα

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο από τα συγκεκριμένα προϊόντα δικαιούνται πλήρη επιστροφή του ποσού αγοράς, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η διαδικασία επιστροφής διαμορφώνεται ως εξής:

Αγορές από φυσικά καταστήματα: Η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα Sinsay. Ακόμη και όσοι δεν διαθέτουν την απόδειξη αγοράς θα μπορούν να εξυπηρετηθούν, συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα με τη βοήθεια του προσωπικού.

Αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα: Οι καταναλωτές πρέπει να συνδεθούν στον λογαριασμό τους, να επιλέξουν «Επιστροφή» ή «Παράπονο» και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα λάβουν μέσω email.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία στο +30 21 1199 6216 (χρέωση σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του παρόχου).

Η Sinsay ζητά συγγνώμη από τους καταναλωτές για την αναστάτωση που ενδέχεται να προκλήθηκε και καλεί όσους έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να προχωρήσουν στη διαδικασία επιστροφής τους.