Δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάσβεση.

Σε τραγωδία κατέληξε η κατάσβεση φωτιάς σε κατοικία στον Τύρναβο, από μέχρι στιγμής άγνωστη αιτία.

Σύμφωνα με το TirnavosPress.gr οι πυροσβέστες ανέσυραν νεκρό έναν ηλικιωμένο ένοικο.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της πριν επεκταθεί σε παρακείμενα σπίτια, ενώ παράλληλα συνδράμουν δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διασφάλιση της περιοχής. Επιπλέον ασθενοφόρο φτάνει στο σημείο να παραλάβει τον νεκρό.

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Πώς συνέβη η τραγωδία με τον νεκρό ηλικιωμένο στον Τύρναβο

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε κατοικία επί της οδού Δωδώνης, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 16:45. Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας.

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Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, πρόκειται για τον ηλικιωμένο που έχασε τη ζωή του στο περιστατικό. Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.