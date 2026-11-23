Η φωτιά ξέσπασε σε κλούβες των ΜΑΤ που βρίσκονταν επί της οδού Κοκκινοπούλου στο στρατόπεδο Ζορμπά στου Ζωγράφου.

Κινητοποίηση έχει σημάνει στην περιοχή του Ζωγράφου έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στις φλόγες έχουν τυλιχθεί τέσσερις κλούβες των ΜΑΤ και ένα βυτιοφόρο που βρίσκονταν επί της οδού Κοκκινοπούλου στο στρατόπεδο Ζορμπά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κλήση στην Πυροσβεστική έγινε στις 17:20, με πυροσβεστικά οχήματα να κινητοποιούνται άμεσα για το περιστατικό. Η φωτιά επεκτάθηκε από την μια κλούβα σε άλλες τρεις και στην καμπίνα ενός βυτιοφόρου οχήματος.

Όλα δείχνουν ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από μηχανική βλάβη σε μία από τις κλούβες των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα να επεκταθεί γρήγορα και σε άλλα δύο οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

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Δείτε βίντεο από την φωτιά

(Panagiotis Chris Facebook)

{https://www.facebook.com/photo?fbid=122227772042504143&set=pcb.2418703451993613}

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:20. Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τον 4ο ΠΣ Αθηνών, 12ο ΠΣ Αθηνών, 9ο ΠΣ Αθηνών και Π.Υ. Νέας Μάκρης. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2124891926868726150}