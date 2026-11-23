Αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα στην Αθήνα: Με γερανούς μπαίνουν τα τελευταία στολίδια και το αστέρι στο μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Συντάγματος

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος αύριο, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων να βάζουν σήμερα, Δευτέρα, τις τελευταίες «πινελιές» στον εορταστικό διάκοσμο.

Με τη βοήθεια γερανών και ανυψωτικών μηχανημάτων, τοποθετήθηκαν τα τελευταία στολίδια —κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στοιχεία από πλεξιγκλάς και γιρλάντες— στο εντυπωσιακό έλατο ύψους 21 μέτρων από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου Τρίπολης, ενώ στη θέση του μπήκε και το αστέρι στην κορυφή. Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο στολισμός της πλατείας —που συνολικά θα φωτιστεί με 21.000 μέτρα γιρλάντας και περίπου 168.000 λαμπιόνια— καθώς και το στήσιμο της κεντρικής σκηνής.

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Η αυριανή ανοιχτή γιορτή στην καρδιά της πόλης ξεκινά στις 17:30, με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό και παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη Μαρία Βλάμη. Το μουσικό πρόγραμμα ανοίγει στις 17:45 η Big Band του Δήμου Αθηναίων, ακολουθεί στις 18:30 η Φιλαρμονική Ορχήστρα, ενώ στις 19:00 τη σκυτάλη παίρνει η Μαρίνα Σπανού. Η κορύφωση της βραδιάς έρχεται στις 19:30, όταν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Γιώργος Λιανός και η Μαρίνα Σπανού θα δώσουν μαζί το σύνθημα για το άναμμα των φώτων, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην πρωτεύουσα.