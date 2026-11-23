Νέο επεισόδιο απόψε στις 22:00.

Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Οι κόρες της Αρετής».

Μετά τη σφοδρή σύγκρουση με την οικογένειά του, ο Αλέξης περνά μια ολόκληρη νύχτα στην Αθήνα δίπλα στη Ναταλία και οι δυο τους έρχονται πιο κοντά από ποτέ.

Μέσα από μικρές στιγμές, εξομολογήσεις και μια πιο ανθρώπινη πλευρά του Αλέξη, η Ναταλία αρχίζει να τον βλέπει διαφορετικά, χωρίς όμως να αφήνει ολοκληρωτικά τις άμυνές της. Την ίδια ώρα, η Αρετή ανησυχεί για την εξαφάνιση της κόρης της και αποφασίζει να κινηθεί μόνη της για να ανακαλύψει την αλήθεια γύρω από τον Κεχαγιά και τη μυστηριώδη Αφροδίτη.

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Παράλληλα, η Τζένη βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τον Στέλιο, που επιστρέφει απειλητικά στη ζωή της και την εκβιάζει με ένα επικίνδυνο μυστικό από το παρελθόν.

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Ο Ανδρέας αρχίζει να υποψιάζεται πως κάτι σοβαρό της συμβαίνει, ενώ η Φαίη επιμένει να ψάχνει τις κινήσεις της.

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Στο μεταξύ, η Μαρίνα αποφασίζει να φύγει για να σωθεί, όμως ο Λάμπρος εμφανίζεται ξανά και η κατάσταση ξεφεύγει επικίνδυνα. Κι ενώ η Ναταλία αρχίζει να αφήνεται στο συναίσθημά της για τον Αλέξη, η Νία κάνει την κίνησή της και της αποκαλύπτει πλευρές από το ερωτικό παρελθόν του, αποφασισμένη να τη διώξει οριστικά από τη ζωή του.

«Οι κόρες της Αρετής»: Επεισόδιο 28

Οι ισορροπίες κρέμονται από μια κλωστή και όλοι φοβούνται τι θα αποκαλύψει η Σωτηρία. Η Αρετή ζει ώρες αγωνίας όταν βλέπει τη Σωτηρία να επιστρέφει στη βίλα Κεχαγιά και να ζητά ιδιωτική συνάντηση με τον Λεωνίδα. Όμως η ανατροπή που ακολουθεί αλλάζει τα πάντα.

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Την ίδια στιγμή, η Ναταλία συγκρούεται άγρια με τη Νία, χωρίς να καταλαβαίνει πως πέφτει σε παγίδα που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τον νόμο.

Η Τζένη πανικοβάλλεται όταν ο Στέλιος επιστρέφει από το παρελθόν της και την εκβιάζει με μυστικά που μπορούν να διαλύσουν τον γάμο της. Παράλληλα, η Μαρίνα αποκαλύπτει στον Πάκη πως ένας διεφθαρμένος αστυνομικός την κυνηγά για στοιχεία που συνδέονται με τη δολοφονία της αδελφής της.

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Και ενώ η Άννα λυγίζει από την πίεση, μια απρόσμενη στιγμή με τον Κωνσταντίνο φέρνει τους δυο τους πιο κοντά. Την ίδια ώρα, η Αρετή πιστεύει πως επιτέλους κέρδισε τη θέση που πάντα ονειρευόταν, χωρίς να ξέρει ότι ο κίνδυνος μόλις αρχίζει.