O Hwang Dong-hyuk δηλώνει ότι κάποια μέρα θα επιστρέψει στο Squid Game.

Το Squid Game, η πιο επιτυχημένη μη αγγλόφωνη σειρά στην ιστορία του Netflix, ενδέχεται να μην έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη.



Ο Hwang Dong-hyuk, ο βραβευμένος με Emmy δημιουργός και σκηνοθέτης του παγκόσμιου φαινομένου, δήλωσε ότι σκοπεύει «κάποια μέρα» να επιστρέψει στην ιστορία που του χάρισε διεθνή αναγνώριση.



Μέχρι στιγμής, το «Squid Game» έχει ολοκληρωθεί επίσημα με την τρίτη σεζόν του 2025, με τον ίδιο τον Hwang να έχει επιβεβαιώσει τότε το τέλος της σειράς.

Ωστόσο, το Netflix έχει ήδη επεκτείνει το σύμπαν με το ριάλιτι «Squid Game: The Challenge», ενώ οι φήμες για νέα spin-offs —μεταξύ των οποίων και μια αμερικανική εκδοχή— δίνουν και παίρνουν.



Σχεδόν 18 μήνες μετά την προβολή του φινάλε, ο δημιουργός σχολίασε την προοπτική ενός νέου κύκλου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση δεν περνά από το χέρι του.



«Δυστυχώς, δεν εξαρτάται από εμένα. Δεν μου ανήκει το Squid Game. Το Netflix κατέχει τα δικαιώματα, οπότε δεν είναι δική μου απόφαση το πώς θα επεκταθεί», ανέφερε σε πάνελ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντόχα, σύμφωνα με το Variety. «Όσον αφορά εμένα, κάποια μέρα θα επιστρέψω στο Squid Game. Όταν έχω μια σπουδαία ιδέα, θα φτιάξω ακόμα ένα», πρόσθεσε.

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Στο ίδιο πάνελ, η παραγωγός Kim Ji-yeon μίλησε για τις προκλήσεις και την έντονη πίεση που δέχτηκε η ομάδα προκειμένου να παραδώσει τη δεύτερη και την τρίτη σεζόν.



«Μετά τη τεράστια ανταπόκριση του κοινού παγκοσμίως και την επιτυχία που ακολούθησε, ως παραγωγός βρέθηκα μπροστά σε μια νέα πρόκληση», είπε. «Οι περισσότεροι χαρακτήρες, εκτός από τον πρωταγωνιστή, πέθαναν κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών στην πρώτη σεζόν, οπότε το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να χτίσουμε μια νέα ιστορία με καινούργια πρόσωπα».



«Υπήρχε πίεση από το Netflix. Έπρεπε να παραδώσουμε το υλικό γρήγορα, ενώ το κοινό περίμενε με ανυπομονησία. Δεχόμασταν συνεχώς ερωτήσεις: "Πού είναι η δεύτερη σεζόν; Πού είναι η τρίτη;". Ήταν ένας εφιάλτης», συμπλήρωσε.



Υπενθυμίζεται ότι στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς, η εμφάνιση-έκπληξη (cameo) της Κέιτ Μπλάνσετ στον ρόλο της γυναίκας που στρατολογεί παίκτες στις ΗΠΑ, πυροδότησε έντονες εικασίες ότι βρίσκεται ήδη στα σκαριά ένα αμερικανικό spin-off.