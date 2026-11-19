Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο.

Το νέο επεισόδιο της σειράς «Μια Γυναίκα» έρχεται απόψε στις 22:00.

Ο Μάρκος και ο Γιάννης μεταφέρουν μαζί τη Μαρίνα στο νοσοκομείο και καταλήγουν να έρθουν στα χέρια…

Η καταιγιστική αποκάλυψη της Εύας για το ατύχημα του Νίκου χωρίς όμως όλη την αλήθεια, πείθει την Ελισάβετ που της ζητά να την κρύψει απ’ όλους και για πάντα.

«Μια Γυναίκα»: Όσα θα δούμε απόψε

Η Μαρίνα μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση, ενώ ο Μάρκος κι ο Γιάννης, σε άσβεστο μίσος και ανταγωνισμό, τσακώνονται και καταλήγουν σε άγριο ξύλο.

Ο Μάρκος εκδιώκεται απ’ το νοσοκομείο και η Μαρίνα του ζητά να μείνει μακριά της. Εκείνος διαλύεται.

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Ο Γιάννης έτσι, βρίσκει ευκαιρία να της γίνει απαραίτητος, φροντίζοντας τα παιδιά και προκαλώντας την ενόχληση της Ξένιας.

Η Ελισάβετ κι ο Κωστής αδυνατούν να συμφιλιωθούν, αφού ο Κωστής είναι πεπεισμένος πως η Ελισάβετ του κρύβει πράγματα για την Εύα. Εκείνη αντεπιτίθεται για τα δικά του μυστικά και ψέματα, συγκρούονται έντονα κι ο Κωστής φεύγει απ’ το σπίτι.

{https://www.youtube.com/watch?v=_KrncVGhd9s}

Η Εύα συνεχίζει τα sex call για να κρυφτεί απ’ τις ενοχές της, ενώ ο Κωστής επιτίθεται στην παρέα των χαρτοπαικτών που φιλοξενεί στο ραφτάδικο. Ο Μάρκος ψάχνει να μάθει πληροφορίες για τον Γιάννη.

Αγωνιώντας για την Μαρίνα και μην αντέχοντας μακριά της, περιφρονεί όλες τις απαγορεύσεις και μπαίνει κρυφά στο δωμάτιό της.

Η Εύα σκηνοθετεί συνάντηση με τον Νίκο

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Τα μάτια αλλά και την καρδιά της πρέπει να ανοίξει η Μαρίνα

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Η Μαρίνα στο νοσοκομείο και τα παιδιά… στον Γιάννη

{https://www.youtube.com/watch?v=GqjCJEGs_Z0}