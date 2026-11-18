Δείτε αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς.

Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Ντέρτι»

Επεισόδιο 27

Η Στέλλα και ο Άρης προσπαθούν να χαρούν επιτέλους τη σχέση τους χωρίς να κρύβονται, όμως η αποστολή τους μπαίνει σε ακόμα πιο επικίνδυνη φάση.

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Η Στέλλα μαθαίνει ότι ο Κωστής είχε αντικλείδι από το γραφείο του Αλέκου και αρχίζει να καταλαβαίνει πως η έρευνα του Πασχάλη πλησιάζει σε κάτι πολύ πιο σοβαρό απ’ όσο φανταζόταν.

Παράλληλα, ο Άρης αποφασίζει να πλησιάσει περισσότερο τον Χρήστο και του αφήνει να εννοηθεί ότι έχει βρώμικο παρελθόν, ελπίζοντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του.

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Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης και ο Λευτέρης μεταφέρουν την προσωπική τους διαμάχη σε έναν αγώνα μπάσκετ, που οδηγεί σε τραυματισμό.

Ο Λεωνίδας εξακολουθεί να πιστεύει τον Αλέκο, όμως ο Μιχάλης αρχίζει να αμφισβητεί την ιστορία που του παρουσιάζουν για τον αδελφό του.

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Η Φανή, από την άλλη, προσπαθεί να κρύψει τη ζήλια της για τη «Μαρία», ενώ η Βούλα αρχίζει να αναρωτιέται αν έχει αφήσει τη δική της ζωή στην άκρη για όλους τους άλλους.

Και όταν ο Πασχάλης βρίσκει ένα στοιχείο που διαψεύδει τον Αλέκο, η μεταξύ τους σύγκρουση περνά πλέον σε ανοιχτό πόλεμο.

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