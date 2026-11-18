Η εξιχνίαση της απίστευτης υπόθεσης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Μια ακόμη παράνομη υιοθεσία εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Πύργου η οποία ξεπερνά κάθε αρρωστημένη φαντασία.

Οι γονείς από την περιοχή του Λαμπετίου πούλησαν το παιδί τους, 3 μέρες μετά τη γέννησή του, για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ilialive, η γυναίκα ΡΟΜΑ γέννησε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο στις 5 Ιανουαρίου 2026.

Τρείς ημέρες αργότερα στις 8 του μήνα, η 42χρονη έλαβε εξιτήριο. Βγαίνοντας από το νοσοκομείο και κατόπιν προσυνεννόησης, η οικογένεια πούλησε το βρέφος, σε ένα πιο νεαρό ζευγάρι ΡΟΜΑ από τα Λαστέικα Πύργου, που όμως ζει στον Ασπρόπυργο έναντι του ποσού των 3500 ευρώ.

Τα χρήματα έπιασαν άμεσα τόπο με την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

Έχοντας ελέγξει τις διαδικασίες της γέννησης του παιδιού, το εξιτήριο, την αγορά του αυτοκινήτου από την οικογένεια, περίμεναν το χρόνο που η “ανάδοχη” οικογένεια θα βρισκόταν και πάλι στην Ηλεία με το παιδί. Αυτό συνέβη στις 17 Νοεμβρίου, οπότε και οι αστυνομικοί παρακολουθώντας το χώρο που ανέμεναν την άφιξη της οικογένειας, εντόπισαν το μωράκι στα Λαστέικα.

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Το παιδάκι το παρέλαβαν οι αστυνομικοί και μεταφέρθηκε για φιλοξενία στην Παιδιατρική Κλινική της νοσηλευτικής μονάδας Πύργου.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος τεσσάρων ατόμων, των βιολογικών γονέων του παιδιού και των ανάδοχων για παράβαση της νομοθεσίας περί υιοθεσίας ανηλίκου.

Με βαρύ ποινικό μητρώο οι βιολογικοί γονείς

Ο πατέρας του βρέφους είναι γνωστός ποινικός με διαβόητο προσωνύμιο, ενώ και η μητέρα έχει παρελθόν με τις Αρχές. Ο πατέρας έχει επίσης εμπλακεί στο παρελθόν σε ληστείες και κλοπές, ενώ έχει αποδράσει δύο φορές μια από το Δικαστικό Μέγαρο Πύργου και μια από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.