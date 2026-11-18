Πανικός στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Ιωαννίνων από την κινηματογραφική καταδίωξη και τους πυροβολισμούς - Οι πρώτες αναφορές για το συμβαν.

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όταν αυτοκίνητο που καταδιωκόταν από αστυνομικούς εισέβαλε στον χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος και έφτασε μέχρι την είσοδο των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους, ασθενείς και επισκέπτες.

Η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από την οδό Δομπόλη, ωστόσο η επικίνδυνη πορεία του οχήματος συνεχίστηκε ακόμη και μέσα στον χώρο του νοσοκομείου σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Στην προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό κλοιό, ο οδηγός εμβόλισε αστυνομική μοτοσικλέτα που βρισκόταν στο σημείο, παρασύροντάς την για περίπου 30 μέτρα. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του με μεγάλη ταχύτητα και να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Aίσθηση προκαλούν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οποίες κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούστηκαν και πυροβολισμοί. Στο σημείο όπου παρασύρθηκε η αστυνομική μοτοσικλέτα παραμένουν εμφανή τα ίχνη της σύγκρουσης, αποτυπώνοντας την ένταση του περιστατικού.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επικίνδυνη καταδίωξη μέσα στον χώρο του νοσοκομείου.