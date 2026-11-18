Παρά τη μικρή ημερήσια άνοδο, το Bitcoin έχει εξαλείψει το σύνολο των κερδών που κατέγραψε στα τέλη του καλοκαιριού, καθώς η επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος και οι επιπτώσεις της κυβερνοεπίθεσης στο ανταλλακτήριο Binance εντείνουν τις πιέσεις.

Μικτές τάσεις καταγράφονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να διαπραγματεύεται στα 63.923,30 δολάρια, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,07%. Το Ethereum υποχωρεί κατά 0,35%, στα 1.789,49 δολάρια, ενώ το Solana ενισχύεται κατά 1,56%, στα 74,08 δολάρια. Ανοδικά κινείται και το XRP, με κέρδη 1,34%, στα 0,98 δολάρια, ενώ το Dogecoin καταγράφει απώλειες 0,27%, στα 0,0591 δολάρια.

Παρά τη μικρή ημερήσια άνοδο, το Bitcoin έχει εξαλείψει το σύνολο των κερδών που κατέγραψε στα τέλη του καλοκαιριού, καθώς η επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος και οι επιπτώσεις της κυβερνοεπίθεσης στο ανταλλακτήριο Binance εντείνουν τις πιέσεις.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ρευστότητα στην αγορά έχει περιοριστεί σημαντικά μετά την κυβερνοεπίθεση, καθιστώντας τις τιμές περισσότερο ευάλωτες σε μεγάλες συναλλαγές.

Στοιχεία της εταιρείας Talos δείχνουν ότι η αξία των εντολών αγοράς και πώλησης που βρίσκονται σε απόσταση έως 1% από τη μέση τιμή του Bitcoin έχει μειωθεί σχεδόν κατά 38% σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα πριν από το περιστατικό.

Αυτό σημαίνει ότι μεγάλες εντολές μπορούν πλέον να προκαλέσουν εντονότερες διακυμάνσεις, επιβαρύνοντας περαιτέρω την αγορά.

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Το Bitcoin βρίσκεται περίπου 49% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του, έχοντας χάσει τη δυναμική της ανάκαμψης που ξεκίνησε τον Αύγουστο.

Η επιδείνωση του κλίματος συνδέεται επίσης με τις πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές, τις ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και την αυστηρότερη στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Τέλος, σύμφωνα με την Glassnode, επενδυτές που απέκτησαν Bitcoin τους τελευταίους έξι μήνες προχωρούν εκ νέου σε πωλήσεις με ζημίες, ενισχύοντας την αβεβαιότητα.