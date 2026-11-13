Το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 68.612,63 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 3,93%, ενώ το Ethereum υποχωρεί κατά 4,24%, στα 1.930,27 δολάρια.

Πιέσεις δέχεται η αγορά των κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να υποχωρεί κάτω από τα 69.000 δολάρια για πρώτη φορά από τα μέσα Αυγούστου, καθώς η προοπτική αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων, οι εκροές από τα ETF και οι μαζικές ρευστοποιήσεις εντείνουν την ανησυχία των επενδυτών.

Το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 68.612,63 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 3,93%, ενώ το Ethereum υποχωρεί κατά 4,24%, στα 1.930,27 δολάρια. Πτωτικά κινούνται επίσης το Solana, με απώλειες 2,05%, το Dogecoin με 2,02% και το XRP με 0,59%.

Fed

Καθοριστικός παράγοντας για την πτώση είναι η μεταβολή των προσδοκιών σχετικά με τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve. Τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου επανέφεραν το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του CME FedWatch που επικαλείται το δημοσίευμα, οι αγορές αποδίδουν πιθανότητα 88,7% σε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 9ης Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλεί η αναφερόμενη απόφαση της MSCI να αφαιρέσει τη Strategy, τη μεγαλύτερη εταιρική κάτοχο Bitcoin, από τους δείκτες της στις 30 Νοεμβρίου. Η εξέλιξη ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από την εταιρεία και, κατ’ επέκταση, τις μελλοντικές αγορές Bitcoin.

Σημαντικές πιέσεις προκαλούν και οι εκροές από τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF, οι οποίες, σύμφωνα με στοιχεία της Farside Investors, έφτασαν τα 1,44 δισ. δολάρια σε πέντε διαδοχικές συνεδριάσεις. Από αυτά, περίπου 1,07 δισ. δολάρια αποδίδονται στο iShares Bitcoin Trust της BlackRock, υποδηλώνοντας περιορισμό της θεσμικής ζήτησης.

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Την πτώση επιτάχυναν οι μαζικές ρευστοποιήσεις μοχλευμένων θέσεων, συνολικής αξίας 1,65 δισ. δολαρίων μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με την CoinGlass. Περίπου το 89% αφορούσε ανοδικές θέσεις, δημιουργώντας αλυσιδωτές αναγκαστικές πωλήσεις.

Στο αρνητικό κλίμα προστίθεται η πολιτική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ, καθώς η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενδέχεται να καθυστερήσει την προώθηση του νομοσχεδίου CLARITY Act για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων.

Σε τεχνικό επίπεδο, το Bitcoin δοκιμάζει τη σημαντική στήριξη των 67.975 δολαρίων, κοντά στον κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων. Ενδεχόμενη διάσπαση θα μπορούσε να οδηγήσει την τιμή προς τα 66.000-67.000 δολάρια και στη συνέχεια στα 62.300 δολάρια. Αντίθετα, μια ανοδική αντίδραση θα έφερνε στο προσκήνιο την αντίσταση των 75.000 δολαρίων, με την απόφαση της Fed στις 9 Δεκεμβρίου να αποτελεί κρίσιμο καταλύτη.