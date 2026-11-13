Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά: Σοβάδες έπεσαν σε αίθουσα με 23 μαθητές της Α΄ Δημοτικού – Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Ανησυχία για την κατάσταση των υποδομών στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πειραιά εξέφρασαν οι γονείς μετά την πτώση τμήματος της οροφής σε τάξη του σχολείου. Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 15:30 όταν ένα μεγάλο κομμάτι έπεσε από την οροφή του σχολείου. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί μέσα σε σχολική αίθουσα όπου φοιτούν 23 μαθητές της Α΄ Δημοτικού καθώς όλα συνέβησαν όταν οι μαθητές είχαν βγει για το διάλειμμά τους. Έτσι, αποφεύχθηκε ένας ενδεχόμενος τραυματισμός παιδιών.

Οι γονείς είχαν προειδοποιήσει για τα προβλήματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, η πτώση τμήματος της οροφής δεν ήταν ένα περιστατικό χωρίς προηγούμενες ενδείξεις. Όπως επισημαίνεται, είχαν προηγηθεί επανειλημμένες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις προς τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά. Τις επισημάνσεις είχαν διατυπώσει τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων όσο και η Διεύθυνση του σχολείου, ζητώντας την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις σχολικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν οι γονείς, οι προειδοποιήσεις τους δεν οδήγησαν στην έγκαιρη αντιμετώπιση της κατάστασης.

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Μετά το περιστατικό, ο Σύλλογος απευθύνει έκκληση στον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα ζητούν να ανασταλεί η λειτουργία του σχολείου μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, να προχωρήσει η διενέργεια ολοκληρωμένου τεχνικού ελέγχου σε όλους τους χώρους του σχολικού κτιρίου από αρμόδιους μηχανικούς και να αποκατασταθούν όλων τα επικίνδυνα σημεία που θα εντοπιστούν κατόπιν αυτοψιών.

{https://www.facebook.com/ralleia/posts/pfbid02mq51b1TEDsvkjMmLxWfmpim5J2N4LKSNcwTrEA7EJFooDhAbYUAiVmHGe1mDqfF7l}

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«Δεν δεχόμαστε πρόχειρες λύσεις»

Οι εκπρόσωποι των γονέων ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρκούν αποσπασματικές παρεμβάσεις ή προφορικές διαβεβαιώσεις. Ζητούν επίσημη τεχνική τεκμηρίωση πριν από την επιστροφή των παιδιών στις σχολικές αίθουσες. «Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης, ούτε μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αναμονής και καθυστερήσεων», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. «Απαιτούμε άμεσες ενέργειες. Απαιτούμε υπευθυνότητα. Απαιτούμε ασφαλές σχολείο», καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου.

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