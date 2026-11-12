Μέσα Νοεμβρίου και τα κενά στα σχολεία είναι εξακολουθούν να είναι χιλιάδες με την Γ φάση των προσλήψεων αναπληρωτών να αναμένεται από μέρα σε μέρα.

Πέρασαν δύο μήνες από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς και τα κενά στα σχολεία συνεχίζουν να είναι στο «κόκκινο» με χιλιάδες ώρες μαθημάτων να χάνονται εβδομαδιαίως με τους μαθητές όλων των βαθμίδων να «πληρώνουν το μάρμαρο» της υποστελέχωσης καθώς τα κενά υπολογίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο σε 16.343. Γονείς, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί δηλώνουν απογοητευμένοι από την διαχείριση της κατάστασης από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ τονίζοντας ότι η μέχρι στιγμής κάλυψη των κενών από τις δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών αποτελούν «μπαλώματα» και σε καμία περίπτωση δεν έχουν εξορθολογίσει τις τεράστιες «τρύπες» σε διδακτικό προσωπικό.

Όπως καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί στο Dnews «Πόσο ακόμη θα πρέπει να περιμένουν οι μαθητές για να έχουν όλα τα μαθήματα που προβλέπει το πρόγραμμά τους; Πόσο ακόμη θα πρέπει να αγωνιούν οι οικογένειες για το αν θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη υποστήριξη των παιδιών τους; Πόσο ακόμη θα αντιμετωπίζονται οι εκπαιδευτικοί ως αριθμοί σε έναν πίνακα προσλήψεων; Δεν μπορεί η εκπαιδευτική διαδικασία να στηρίζεται στην υπομονή, στην αυταπάρνηση και στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν στα σχολεία. Δεν μπορεί οι μαθητές να πληρώνουν τις συνέπειες των ελλείψεων με χαμένες διδακτικές ώρες, ακάλυπτες εκπαιδευτικές ανάγκες και άνισες ευκαιρίες στη μόρφωση. Και την ίδια στιγμή, χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί παραμένουν στην αναμονή, ενώ τα σχολεία τούς έχουν ανάγκη. Εκπαιδευτικοί που έχουν εργαστεί επί χρόνια, που έχουν γυρίσει ολόκληρη την Ελλάδα, που έχουν στηρίξει τη δημόσια εκπαίδευση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμο προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται και απολύεται ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και τους σχεδιασμούς κάθε χρονιάς. Η εκπαίδευση δεν είναι κόστος. Οι μαθητές δεν είναι αριθμοί. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αναλώσιμοι!»

Άπαντες προσμένουν την Γ φάση προσλήψεων καθώς όπως καταγγέλλουν έχει χαθεί ήδη πολύτιμος διδακτικός χρόνος και γίνεται να προχωρήσει η σχολική χρονιά με αποσπασματικές λύσεις και προσλήψεις που δεν επαρκούν.

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«Να καλυφθούν τώρα τα 646 κενά στην Γ Αθήνας»

Συνολικά 646 κενά εκπαιδευτικών και προσωπικού Ειδικής Αγωγής καταγράφονται στη Γ' Αθήνα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο αιρετός ΠΥΣΠΕ Αντώνης Γάγας. Οι ανάγκες αφορούν τόσο τη Γενική Εκπαίδευση όσο και την Ειδική Αγωγή, ενώ σημαντικός αριθμός θέσεων αφορά την Παράλληλη Στήριξη. Ειδικότερα, στην πρώτη κατηγορία, που περιλαμβάνει τη Γενική Παιδεία, τα Νηπιαγωγεία και τα Πρότυπα – Πειραματικά Σχολεία, καταγράφονται 163 κενά. Από αυτά, 49 αφορούν τον κλάδο ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), 26 τον κλάδο ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), 22 τον ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών) και 20 τον ΠΕ06 (Αγγλικών). Επιπλέον, καταγράφονται κενά σε εκπαιδευτικούς Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, Θεατρικής Αγωγής, Μουσικής, Πληροφορικής και άλλων ειδικοτήτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στην Ειδική Αγωγή και τις ΣΜΕΑΕ, εντοπίζονται 416 κενά. Η μεγαλύτερη ανάγκη αφορά τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 (Δασκάλους), με 307 κενά στην Παράλληλη Στήριξη, ενώ καταγράφονται ακόμη 97 κενά για νηπιαγωγούς ΠΕ60 στην Παράλληλη Στήριξη. Παράλληλα, υπάρχουν θέσεις σε Τμήματα Ένταξης και άλλες δομές Ειδικής Αγωγής. Σημαντικές είναι και οι ελλείψεις στο Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ – ΕΒΠ), όπου καταγράφονται συνολικά 67 κενά. Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες όπως οι ΔΕ01, ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30, τόσο στην Ειδική Αγωγή όσο και στην Εξειδικευμένη Παιδαγωγική Υποστήριξη (ΠΕΠ).

Όπως σημειώνει στο Dnews ο κ. Γάγας « Απαιτούμε να καλυφθούν άμεσα όλα τα εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία! Έχουμε φτάσει πλέον στο τέλος του πρώτου τριμήνου και τα σχολεία εξακολουθούν να μη λειτουργούν ομαλά, με χιλιάδες διδακτικές ώρες να χάνονται κάθε εβδομάδα λόγω της έλλειψης εκπαιδευτικών. Οι μαθητές στερούνται το δικαίωμα στην ισότιμη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, ενώ οι εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύψουν τις τεράστιες ελλείψεις μέσα σε ένα ολοένα πιο πιεστικό σχολικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο αναμονής. Η κάλυψη όλων των κενών, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή, είναι επιτακτική ανάγκη .Τα σχολεία πρέπει να λειτουργούν με όλους τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς και όχι να συνεχίζουν να υπολειτουργούν εις βάρος των μαθητών.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmqrlouhs13t?integrationId=40599y14juihe6ly}

803 κενά στην Α΄ Αθήνας – Ακάλυπτες 553 θέσεις Παράλληλης Στήριξης

Ζοφερή είναι η κατάσταση και στην Α Αθήνας με 803 κενά σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο αιρετός ΠΥΣΠΕ Τάκης Ρουμπής. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η ανάγκη για εκπαιδευτικούς στην Παράλληλη Στήριξη, όπου καταγράφονται 553 κενά: 433 για δασκάλους ΠΕ70 και 120 για νηπιαγωγούς ΠΕ60. Οι αριθμοί αναδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μαθητές οι οποίοι χρειάζονται εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη.

803 κενά σε Γενική και Ειδική Αγωγή

Η κατανομή των λειτουργικών κενών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας έχει ως εξής:

Γενική Αγωγή: 130 κενά

Ειδική Αγωγή: 570 κενά

Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ-ΕΒΠ): 103 κενά

Στη Γενική Αγωγή καταγράφονται, μεταξύ άλλων, 51 κενά νηπιαγωγών ΠΕ60, 21 δασκάλων ΠΕ70, 18 γυμναστών ΠΕ11 και 15 εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06. Επιπλέον, υπάρχουν κενά σε ειδικότητες όπως η Πληροφορική, η Μουσική και τα Τμήματα Υποδοχής. Στην Ειδική Αγωγή, πέρα από τα 553 κενά στην Παράλληλη Στήριξη, καταγράφονται 11 κενά νηπιαγωγών ΠΕ60 σε Τμήματα Ένταξης και 5 θέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70. Ελλείψεις υπάρχουν και στο ΕΕΠ-ΕΒΠ, με 25 κενά ΔΕ01 στην Ειδική Αγωγή, 33 θέσεις ΔΕ01 στην Εξειδικευμένη ΠΕΠ και 23 κενά νοσηλευτών ΠΕ25 στην ίδια κατηγορία, καθώς και κενά σε άλλες ειδικότητες.

Ε ΕΛΜΕ Αθήνας: Περισσότερες από 1000 ώρες μαθημάτων χάνονται εβδομαδιαίως

Δεινή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα 26 σχολεία της Ε ΕΛΜΕ Αθήνας. Όπως καταγγέλλεται «Ύστερα από δύο μήνες μαθημάτων εξακολουθούν να υπάρχουν τραγικά κενά στα 26 σχολεία μας. Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία που καταγράψαμε προκύπτει ότι σε 5/5 σχολεία μας στην ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας έχουμε περισσότερες από 330 διδακτικές ώρες κενών την εβδομάδα στην γενική εκπαίδευση και σε 20/22 σχολεία μας στην ΔΔΕ Α΄ Αθήνας, τα κενά, πάντα εβδομαδιαία, υπερβαίνουν τις 420 ώρες στην γενική εκπαίδευση και 270 ώρες στην ειδική αγωγή.

Κάθε εβδομάδα δηλαδή χάνονται κατά προσέγγιση συνολικά τουλάχιστον 750 διδακτικές ώρες μαθήματος ενώ και οι ώρες στήριξης που στερούνται οι μαθητές -τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε τμήμα ένταξης, ανάγκη παράλληλης στήριξης ή τάξη υποδοχής προσεγγίζουν τις 300 διδακτικές ώρες! Με αναγωγή στην αρχή της χρονιάς, χωρίς να υπολογίζουμε πως η Α΄ και Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών καθυστέρησαν, και θεωρώντας μόνο τα κενά που έμειναν μετά την Β΄ φάση, έχουν χαθεί πάνω από 6000 ώρες μαθήματος και 2000 ώρες ειδικής αγωγής για παιδιά που βρίσκονται σε τμήμα ένταξης ή χρειάζονται παράλληλη στήριξη ή τάξη υποδοχής. Παράλληλα λείπουν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και σχολικοί νοσηλευτές με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν ΕΔΥ, ενώ, ιδιαίτερα μεγάλα σχολεία όπως το 1ο ΕΠΑΛ Αθήνας, το 1ο ΓΕΛ Ταύρου και πολλά άλλα έχουν επιτακτικές ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης.

Υλοποιώντας τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, οι ΔΔΕ Α΄ και Δ΄ Αθήνας, αφού αποπειράθηκαν -χωρίς επιτυχία ύστερα από τον συλλογικό αγώνα μαθητών-τριών, γονέων και εκπαιδευτικών- να στοιβάξουν τα παιδιά σε υπερμεγέθη τμήματα για να καλύψουν τις τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, συνεχίζουν την πολιτική της υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης. Τα σχολεία λειτουργούν με πολλά κενά, αφού δεν έχει προσληφθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευτικών, ύστερα από την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης πρόσληψης αναπληρωτών. Έχει περάσει και ο μισός Νοέμβριος, έρχονται οι διακοπές των Χριστουγέννων, δηλαδή περίπου το μέσο του σχολικού έτους και ακόμα περιμένουμε την τρίτη φάση αναπληρωτών! Με απόλυτη αδιαφορία και αναλγησία για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, για τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες, για τις ανάγκες σε σχολικούς νοσηλευτές, τα σχολεία έχουν αφεθεί να υπολειτουργούν με τεράστιες ελλείψεις και αυτή την χρονιά, ύστερα από την περσινή που τελείωσε με 8.000 ακάλυπτα κενά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση!

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αφεθεί να διαχειριστούν το χάος της κατάστασης αυτής, καλούνται παράλληλα να αναλάβουν την διεκπεραίωση του ολοένα και αυξανόμενου όγκου διοικητικής και γραφειοκρατικής δουλείας. Σε άλλα σχολεία ολόκληρα κενά σε άλλα κενά λιγότερων ωρών, τα οποία αθροιζόμενα αναδεικνύουν το τεράστιο πρόβλημα, σε μία αριστοτεχνική προσπάθεια να κρυφτεί η γύμνια και να μην προκαλέσουν την δικαιολογημένη δυσαρέσκεια της κοινωνίας.

Κατά τα άλλα, η διοίκηση σε όλες τις βαθμίδες της δεν παύει να προβάλλει επικοινωνιακά και υποκριτικά το ενδιαφέρον της για τα παιδιά και να επικαλείται την νομιμότητα την οποία κλίνει σε όλες τις πτώσεις, με μοναδικό στόχο να κρύψει την τεράστια ευθύνη της για τις χαμένες διδακτικές ώρες. Με ποιο πρόσχημα, με ποιον νόμο και ποια εγκύκλιο μπορεί να δικαιολογήσει το υπουργείο τις χιλιάδες χαμένες ώρες; Πώς άραγε σκοπεύει να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του, δηλαδή στο να έχει κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια τον εκπαιδευτικό για κάθε μάθημα; Μήπως με μία ακόμα πλατφόρμα, με ανεστραμμένη τάξη, ψηφιακό σχολείο εξ αποστάσεως, ψηφιακά σενάρια ακόμα και ολογράμματα εκπαιδευτικών;

Ή μήπως με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών και την επίκληση στο φιλότιμο των εκπαιδευτικών; Η κατάσταση αυτή προκαλεί αγανάκτηση και οργή! Βλέπουμε μπροστά μας να παίρνει σάρκα και οστά η συνειδητή επιλογή υποβάθμισης του δημόσιου σχολείου που εκφράζεται και με την ολοένα και πιο μειωμένη χρηματοδότηση. Καμία ανοχή και καμία αναμονή ύστερα από δύο μήνες από το άνοιγμα των σχολείων. Απαιτούμε εδώ και τώρα να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά σε όλα τα σχολεία με προσλήψεις του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης». Απαιτούμε την πρόσληψη σχολικών νοσηλευτών και όλου του απαραίτητου ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού Απαιτούμε την γραμματειακή υποστήριξη των σχολείων με μόνιμο διοικητικό προσωπικό.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmkt8ndovo5t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όλα θα κριθούν στην Γ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών

Οι προσδοκίες στρέφονται πλέον στην επόμενη φάση προσλήψεων, με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 4.000 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα της υποστελέχωσης στα σχολεία παρά την πρόσληψη περίπου 40.000 αναπληρωτών έχει παραδεχθεί και η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη προαναγγέλλοντας το αργότερο έως τις 17 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη φάση προσλήψεων. Σύμφωνα με την υπουργό εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες επικαιροποιούνται διαρκώς από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Όπως εξήγησε, η στελέχωση του σύγχρονου σχολείου δεν αφορά πλέον μόνο τις διδακτικές ειδικότητες, αλλά και μια σειρά πρόσθετων υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη στήριξη των μαθητών, όπως η παράλληλη στήριξη, οι σχολικοί νοσηλευτές και οι ψυχολόγοι. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι οι σχολικοί νοσηλευτές αναμένεται να φτάσουν φέτος τους 3.500, έναντι περίπου 1.200 το 2019, στοιχείο που αποτυπώνει τη σημαντική διεύρυνση των αναγκών αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών στα σχολεία. Τέλος επισήμανε ότι στις προσλήψεις δίνεται προτεραιότητα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, στα δημοτικά σχολεία, στα νηπιαγωγεία και στην ομαλή λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmqlgstvhkw1?integrationId=40599y14juihe6ly}