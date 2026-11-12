Το πρωτόκολλο γονικής άδειας για να δώσουν το παρών οι γονείς στη σχολική γιορτή της Επετείου του Πολυτεχνείου και να καμαρώσουν τα παιδιά τους να λένε ποιήματα.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων αυτές τις μέρες κάνουν τις τελευταίες πρόβες ενόψει της σχολικής γιορτής για την 53η Επέτειο του Πολυτεχνείου που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ανήμερα της Επετείου δεν θα πραγματοποιήθουν μαθήματα στα σχολεία αλλά οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν στις τάξεις όπου θα τηρηθεί απουσιολόγιο και εν συνεχεία θα μεταβούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου όπου θα διεξαχθεί η μαθητική αφιερωματική γιορτή σε ανάμνηση των γεγονότων του Πολυτεχνείου.

Μέσα από θεατρικά δρώμενα, αφηγήσεις, απαγγελίες, τραγούδια και ντοκουμέντα θα αναβιώσουν στα σχολεία τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνες τις τρεις μέρες του Νοέμβρη του ΄73 στο Πολυτεχνείο, με την ηρωική αντίσταση των φοιτητών ενάντια στη χούντα και τον αγώνα τους για Ελευθερία και Δημοκρατία. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο σκοπός της σχολικής γιορτής για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου είναι η μαθητική κοινότητα να τιμήσει τον αγώνα των φοιτητών και της νεολαίας για Ελευθερία, Δημοκρατία, και Δικαιώματα.

Όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί στο Dnews οι σχολικές γιορτές για το Πολυτεχνείο μάς υπενθυμίζουν ότι οι αξίες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης δεν είναι αυτονόητες. Απαιτούν προσπάθεια, θυσία και πίστη. Η θυσία των νέων εκείνων δεν πρέπει να ξεχαστεί, αλλά να αποτελεί φάρο για όλους μας, και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Μετά το πέρας της δίωρης γιορτής οι μαθητές αποχωρούν από τα σχολεία.

Η γονική άδεια για την σχολική γιορτή για το Πολυτεχνείο

Δεδομένου ότι πολλοί γονείς ιδίως σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θέλουν να καμαρώσουν τα παιδιά τους στη σχολική γιορτή και να χειροκροτήσουν το ρόλο τους υπάρχει μια γονική άδεια που μπορούν να κάνουν χρήση της την ημέρα της σχολικής γιορτής ήτοι την 17η Νοεμβρίου. Πρόκειται για την άδεια σχολικής παρακολούθησης επίδοσης τέκνου σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα, από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, με σκοπό να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους.

Μάλιστα υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τις σχολικές γιορτές όπου διευκρινίζεταιότι η άδεια μπορεί να χορηγείται και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και κατά τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του σχολείου, για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίδοση του παιδιού. Βέβαια το ίδιο ισχύει και για τους γονείς μαθητών σε Γυμνάσια και Λύκεια που θέλουν να τους καμαρώσουν με την σημαία στο σχολείο ή κατά την παραλαβή αριστείου ή βραβείου.

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Σε κάθε περίπτωση η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές, ως προς το περιεχόμενο, υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για το ποιος γονέας εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, αν συμφωνούν να τη μοιραστούν, για τη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις.