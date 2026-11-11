Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση δοχείου με υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη που βρίσκεται κοντά στον χώρο της πισίνας των Εκπαιδευτηρίων.

Τρεις προσαγωγές έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού με τις αναθυμιάσεις στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας καθαρισμού και δύο συντηρητές, οι οποίοι εξετάζονται από τις Αρχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκλυση επικίνδυνων αναθυμιάσεων. Από το περιστατικό μεταφέρθηκαν συνολικά σε νοσοκομεία 28 άτομα, εκ των οποίων 13 μαθητές της Α Δημοτικού ηλικίας μόλις 6 ετών και 15 εργαζόμενοι. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση δοχείου με υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη που βρίσκεται κοντά στον χώρο της πισίνας.

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Εξιτήριο για τους 13 μαθητές

Ευχάριστα είναι τα νέα για τα παιδιά, καθώς και οι 13 μαθητές που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους και έλαβαν εξιτήριο. Όλα είναι καλά στην υγεία τους. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι παραμένουν προληπτικά στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και ιατρική φροντίδα.

Οι εργασίες συντήρησης και το δοχείο με το υδροχλωρικό οξύ

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:15 το πρωί, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της πισίνας, όταν φέρεται να έγινε ανάμειξη χημικών ουσιών, με αποτέλεσμα την έκλυση αερίων. Μαθητές της Α Δημοτικού που παρακολουθούσαν το μάθημα της κολύμβησης και εργαζόμενοι που βρίσκονταν κοντά στον χώρο παρουσίασαν αναπνευστικές ενοχλήσεις, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα το ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική και ειδικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.

Ιδιαίτερη κινητοποίηση υπήρξε και από την Πυροσβεστική, καθώς στο σχολικό συγκρότημα εντοπίστηκε δοχείο με υδροχλωρικό οξύ σε αποθήκη κοντά στον χώρο της πισίνας. Εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμάκιο της 1ης ΕΜΑΚ, συμμετείχαν στην επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου και την ασφαλή απομάκρυνση του δοχείου με το χημικό υλικό. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι για την ύπαρξη άλλων επικίνδυνων ουσιών ή υπολειμμάτων χημικών. Για προληπτικούς λόγους είχε αποφασιστεί η εκκένωση των κτιρίων του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, με τους μαθητές να μεταφέρονται σε άλλο κτίριο του εκπαιδευτικού συγκροτήματος.

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Τι δήλωσε ο διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο διευθυντής των εκπαιδευτηρίων, Ηλίας Καίσαρης, ο οποίος υποστήριξε ότι μόλις έγινε αντιληπτή η οσμή στον χώρο της πισίνας ενεργοποιήθηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας. Όπως ανέφερε, η οσμή έγινε αντιληπτή το πρωί, έπειτα από ανάμειξη υλικών, και δόθηκε αμέσως εντολή για την εκκένωση του κτιρίου του δημοτικού.

«Η οσμή ήταν ελαφριά, αλλά αμέσως λειτούργησε το πρωτόκολλο. Εκκενώθηκε το κτίριο του δημοτικού, ήρθαν όλα τα παιδιά στο κτίριο του γυμνασίου και του λυκείου. Όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, ήρθε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος σημείωσε ότι τα παιδιά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο βρίσκονταν πιο κοντά στο σημείο του περιστατικού και διακομίστηκαν κυρίως για προληπτικούς λόγους. «Κάποια παιδιά που πήγαν πιο κοντά στο σημείο πήγαν προληπτικά στο Παίδων. Τα παιδιά είναι καλά και το θέμα έχει τελειώσει», ανέφερε, προσθέτοντας πως ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτιών

Παρά την απομάκρυνση του δοχείου με το υδροχλωρικό οξύ και την ολοκλήρωση της επιχείρησης της Πυροσβεστικής, τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι πρώτες πληροφορίες συνδέουν την έκλυση των αναθυμιάσεων με την ανάμειξη χημικών προϊόντων κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης της πισίνας. Ωστόσο, μένει να αποσαφηνιστεί ποιες ακριβώς ουσίες αναμείχθηκαν, πώς προκλήθηκε η χημική αντίδραση και εάν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για το συμβάν στα εκπαιδευτήρια Καίσαρη

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση δοχείου που περιείχε υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη, η οποία βρίσκεται κοντά στον χώρο της πισίνας. Για την ασφαλή απομάκρυνσή του κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου, καθώς και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, η οποία ανέλαβε τη μεταφορά του δοχείου σε ασφαλές σημείο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:20 το πρωί. Από τις αναθυμιάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, 25 άτομα, εκ των οποίων 13 μαθητές δημοτικού και 12 εργαζόμενοι, παρουσίασαν δυσκολία στην αναπνοή και παρελήφθησαν από πληρώματα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθούν σε νοσοκομεία για προληπτικούς λόγους. Ακόμη τρία άτομα, ένας ανήλικος μαθητής και δύο εργαζόμενοι, μετέβησαν σε νοσοκομείο με ίδια μέσα. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς, ενώ το σχολικό συγκρότημα εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι αναθυμιάσεις διερευνώνται.

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