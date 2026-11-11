Οι ανήλικοι προσήλθαν στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με αναπνευστικά προβλήματα.

Συναγερμός σήμανε στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί Αττικής έπειτα από περιστατικό έκλυσης αερίων που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της πισίνας του σχολικού συγκροτήματος.

Στο νοσοκομείο 28 μαθητές και εργαζόμενοι από εισπνοή χημικών στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και του ΕΚΑΒ, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή μαθητών και ενηλίκων σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ειδικότερα, 13 ανήλικοι μαθητές παρελήφθησαν από πληρώματα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Ένας ακόμη ανήλικος μαθητής αποχώρησε από τις εγκαταστάσεις του σχολείου με τη μητέρα του, έπειτα από την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης. Την ίδια ώρα, 13 ενήλικες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», ενώ οι δύο συντηρητές που πραγματοποιούσαν τις εργασίες στην πισίνα μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

Εκκενώθηκε το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν και συνδράμουν στη διαχείριση του περιστατικού. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η εκκένωση του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η έκλυση των αερίων διερευνώνται.