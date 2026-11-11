Η τουρκική δημοσιογραφική κάλυψη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις διπλωματικές επαφές Άγκυρας–Παρισιού, στην έκδοση τουρκικής NAVTEX και στην αναχώρηση του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo από την Κρήτη.

Με κεντρικό αφήγημα ότι η Τουρκία έδωσε την απαραίτητη συγκατάθεση για την επανέναρξη των ερευνών του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν σήμερα τις εξελίξεις γύρω από το έργο Great Sea Interconnector (GSI).

Η τουρκική δημοσιογραφική κάλυψη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις διπλωματικές επαφές Άγκυρας–Παρισιού, στην έκδοση τουρκικής NAVTEX και στην αναχώρηση του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo από την Κρήτη.

«Η Τουρκία δίνει το πράσινο φως»

Η Hürriyet, με τίτλο «Η Τουρκία δίνει το πράσινο φως στο ελληνικό έργο καλωδίου στην Ανατολική Μεσόγειο», παρουσιάζει την εξέλιξη ως αποτέλεσμα εντατικών διπλωματικών διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Άγκυρα επέτρεψε στο γαλλικής σημαίας ερευνητικό πλοίο να πραγματοποιήσει εργασίες στον βυθό της Ανατολικής Μεσογείου, σε περιοχές που η Τουρκία θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της υφαλοκρηπίδα.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι Τουρκία και Γαλλία διαπραγματεύτηκαν εντατικά τόσο τη διατύπωση όσο και τις γεωγραφικές συντεταγμένες της τουρκικής NAVTEX, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επανεκκίνηση των ερευνών.

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Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην τουρκική θέση ότι η Άγκυρα δεν αντιτίθεται κατ’ αρχήν σε ενεργειακά έργα στην Ανατολική Μεσόγειο, υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται σεβαστά τα κυριαρχικά δικαιώματα που η ίδια διεκδικεί.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει επίσης ότι η Τουρκία έχει προτείνει εναλλακτική ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου, η οποία θα μπορούσε να εξυπηρετεί τόσο τους Τουρκοκυπρίους όσο και τους Ελληνοκυπρίους.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται η Habertürk, η οποία χαρακτηρίζει την εξέλιξη κρίσιμη για την Ανατολική Μεσόγειο.

Το τουρκικό μέσο αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία χορήγησης άδειας στο γαλλικό πλοίο, έπειτα από μια περίοδο εντάσεων μεταξύ Άγκυρας, Παρισιού και Αθήνας.

Σύμφωνα με τη Habertürk, η Τουρκία είχε προηγουμένως διαμηνύσει ότι το Abeille Marengo σχεδίαζε να δραστηριοποιηθεί χωρίς άδεια σε περιοχές της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Επιτρέπει τις έρευνες

Με την έκδοση της τουρκικής NAVTEX, η Άγκυρα εμφανίζεται πλέον να επιτρέπει τις υποθαλάσσιες έρευνες από τις 10 Νοεμβρίου 2026 έως τις 19 Μαρτίου 2027.

Το δημοσίευμα συνδέει άμεσα την τουρκική αναγγελία με την αναχώρηση του πλοίου από το Ηράκλειο, όπου βρισκόταν από τις 27 Οκτωβρίου.

Διαφορετική έμφαση δίνει το Euronews Türkçe, το οποίο επικεντρώνεται στην αντίδραση Αθήνας και Λευκωσίας.

Το τουρκόφωνο μέσο αναφέρει ότι Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσαν δικές τους NAVTEX, αμφισβητώντας την αρμοδιότητα της Τουρκίας να εκδώσει σχετική αναγγελία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ελληνική πλευρά χαρακτηρίζει άκυρη την τουρκική NAVTEX, υποστηρίζοντας ότι οι επίμαχες θαλάσσιες περιοχές εμπίπτουν στην ελληνική δικαιοδοσία.

Αντίστοιχα, η Κυπριακή Δημοκρατία επισημαίνει ότι οι έρευνες εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές.