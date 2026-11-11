Με αντι-NAVTEX η Ελλάδα απορρίπτει την τουρκική ως «άκυρη και ανυπόστατη» για τη δραστηριότητα του Abeille Marengo τονίζοντας ότι οι έρευνες γίνοντας εντός ελληνικής αρμοδιότητας.

Η ελληνική πλευρά με αντι- NAVTEX που εξέδωσε απαντά στην τουρκική σημειώνοντας ότι μεταδόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό. Η ελληνική αντι- NAVTEX υπογραμμίζει ότι οι συντεταγμένες των ερευνών εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης της ελληνικής υπηρεσίας και ότι ο σταθμός Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα έκδοσης ναυτικών αναγγελιών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Με τη νέα ναυτική αναγγελία HA05-1441/26, η Ελλάδα επισημαίνει ότι οι συντεταγμένες στις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι έρευνες για την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI) βρίσκονται εντός της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και την ελληνική νομοθεσία.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ελληνική ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα θα πραγματοποιηθούν βάσει των όρων που προβλέπονται στις ελληνικές άδειες με αριθμούς 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 και 65808/06.11.2026.

Στο πιο σαφές σημείο της αναγγελίας, η ελληνική πλευρά χαρακτηρίζει την τουρκική NAVTEX «άκυρη και ανυπόστατη» ενώ αναφέρει ότι η κίνηση του γαλλικού ερευνητικού πλοίου συνεχίζει να γίνεται με βάση τη NAVTEX που εξέδωσαν οι ελληνικές Αρχές.

Η ελληνική αντι- NAVTEX αναφέρει: «Μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε μήνυμα NAVTEX, με κωδικό FA76-1127/26, το οποίο αφορά ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση του υποβρύχιου καλωδίου του έργου «Great Sea Interconnector» (GSI) —το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ. Οι δραστηριότητες αυτές πρόκειται να διεξαχθούν από το σκάφος «VB ABEILLE MARENGO», υπό γαλλική σημαία (MMSI: 228505700, IMO: 9388613), κατά μήκος γραμμών που συνδέουν συγκεκριμένες συντεταγμένες. Σημαντικό τμήμα αυτών των γραμμών —και συγκεκριμένα εκείνες που παρατίθενται κατωτέρω— εμπίπτει στην ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και την υφαλοκρηπίδα, όπως αυτές καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τον εθνικό νόμο 4001/2011, σε πλήρη συμμόρφωση με τα εν λόγω νομικά πλαίσια»

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Η ελληνική NAVTEX

ZCZC HA05 102205 UTC NOV 26 IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1441/26 EAST MEDITERRANEAN SEA

11 Νοεμβρίου, 2026

IRAKLEIO Station, NAVTEX Messages

ZCZC HA05

102205 UTC NOV 26

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1441/26

EAST MEDITERRANEAN SEA

1. UNAUTHORISED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE FA76-1127/26 CONCERNING RESEARCH ACTIVITIES FOR THE INSTALLATION OF THE GREAT SEA INTERCONNECTOR (GSI) SUBMARINE CABLE (DESIGNATED AS AN EU PROJECT OF COMMON INTEREST) TO BE CONDUCTED BY THE FRENCH-FLAGGED VESSEL VB ABEILLE MARENGO (MMSI: 228505700, IMO: 9388613) ALONG LINES CONNECTING COORDINATES, A SIGNIFICANT PART OF WHICH, AND SPECIFICALLY THOSE LISTED BELOW, LIE WITHIN GREEK EEZ AND CONTINENTAL SHELF AS DETERMINED BY INTERNATIONAL LAW AND BY NATIONAL LAW NO 4001/2011, IN FULL CONFORMITY THEREWITH.

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS 1:

35 20.46 N – 027 15.61 E

35 19.85 N – 027 25.20 E

35 13.14 N – 027 35.10 E

35 01.94 N – 027 42.89 E

34 47.85 N – 028 10.04 E

34 42.47 N – 028 40.81 E

34 26.64 N – 029 25.47 E

34 23.31 N – 029 32.66 E

34 17.27 N – 029 52.26 E

34 11.80 N – 029 58.14 E

34 11.30 N – 030 05.12 E

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS 2:

35 19.06 N – 027 15.23 E

35 18.46 N – 027 24.34 E

35 12.52 N – 027 33.34 E

35 00.55 N – 027 40.43 E

34 45.86 N – 028 08.84 E

34 40.75 N – 028 39.87 E

34 25.15 N – 029 24.13 E

34 21.91 N – 029 31.56 E

34 16.29 N – 029 50.62 E

34 10.31 N – 029 56.42 E

34 08.69 N – 030 03.04 E

2. THE ABOVE RESEARCH ACTIVITIES IN AREAS OF GREEK EEZ AND CONTINENTAL SHELF ARE TO BE CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS SET OUT IN THE GREEK PERMITS NO 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 AND 65808/06.11.2026.

3. FURTHERMORE, THE AFOREMENTIONED LINES, AS DEFINED BY THE COORDINATES DETAILED ABOVE, FALL WITHIN THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, WHERE THE IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS EXCLUSIVE AUTHORITY TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES IN ITS DESIGNATED AREA OF RESPONSIBILITY.

4. IN VIEW OF THE ABOVE, NAVTEX MESSAGE FA76-1127/26 IS NULL AND VOID. NAVWARN HA15-1411/26 IS VALID AND EFFECTIVE.

5. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27.

Τουρκία: Η NAVTEX και η «συγκατάθεση» για τις έρευνες

Το βράδυ της Τρίτης (10/11), η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX η οποία ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθούν θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες «κατά μήκος διαδρομών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές» και για τις οποίες «έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των τουρκικών αρχών, εντός της περιοχής αρμοδιότητας της τουρκικής υπηρεσίας NAVTEX και στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο», τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στον ΟΗΕ με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020.

Στη συνέχεια η NAVTEX παραθέτει δύο γραμμές συντεταγμένων για τις διαδρομές των ερευνών, μέσα στις οποίες αναφέρει ότι το Abeille Marengo θα πραγματοποιήσει τις έρευνες για την εγκατάσταση υποθαλάσσιου καλωδίου από σήμερα, 10 Νοεμβρίου, έως τις 19 Μαρτίου 2027.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1127/26

MEDITERRANEAN SEA

1. MARINE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES COORDINATED WITH THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES AND FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED, WITHIN THE TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND ON THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS BY THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. THE SAID RESEARCH ACTIVITIES FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION BY ABEILLE MARENGO, BETWEEN 10 NOV 26 – 19 MAR 27, WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW:



LINE 1

35 20.46 N - 027 15.61 E

35 19.85 N - 027 25.20 E

35 13.14 N - 027 35.10 E

35 01.94 N - 027 42.89 E

34 47.85 N - 028 10.04 E

34 42.47 N - 028 40.81 E

34 26.64 N - 029 25.47 E

34 23.31 N - 029 32.66 E

34 17.27 N - 029 52.26 E

34 11.80 N - 029 58.14 E

34 11.30 N - 030 05.12 E

34 11.39 N - 030 10.16 E

34 14.77 N - 030 22.77 E

34 16.58 N - 030 47.94 E

34 16.21 N - 031 01.50 E

34 12.98 N - 031 58.64 E

34 11.33 N - 032 12.28 E

34 11.59 N - 032 16.26 E

LINE 2

35 19.06 N - 027 15.23 E

35 18.46 N - 027 24.34 E

35 12.52 N - 027 33.34 E

35 00.55 N - 027 40.43 E

34 45.86 N - 028 08.84 E

34 40.75 N - 028 39.87 E

34 25.15 N - 029 24.13 E

34 21.91 N - 029 31.56 E

34 16.29 N - 029 50.62 E

34 10.31 N - 029 56.42 E

34 08.69 N - 030 03.04 E

34 09.16 N - 030 08.66 E

34 09.41 N - 030 12.39 E

34 11.58 N - 030 25.77 E

34 12.79 N - 030 44.83 E

34 13.69 N - 030 55.76 E

34 13.60 N - 031 07.73 E

34 12.80 N - 031 21.45 E

34 11.13 N - 031 31.70 E

34 08.16 N - 032 15.96 E

WIDE BERTH REQUESTED 2 NM

3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27

Κύκλοι ΥΠΕΞ: Άνευ σημασίας η τουρκική NAVTEX - Δεν αναφέρεται πουθενά σε «έκδοση άδειας»

«Καμία σημασία δεν έχει η τουρκική NAVTEX που εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων», απαντούν πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε «έκδοση άδειας», διότι «δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά».

Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες, υπογραμμίζουν οι ίδιες διπλωματικές πηγές και συμπληρώνουν πως μετά την έκδοση της ελληνικής NAVTEX κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του Abeille Marengo.

«Η κίνηση του πλοίου έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση τη NAVTEX που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές», τονίζουν και επισημαίνουν ότι «Θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς».

Παπασταύρου: Η Τουρκία έδωσε συγκατάθεση χωρίς να της ζητηθεί

Τις ίδιες θέσεις εξέφρασε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας στη Βουλή πως η Τουρκία έδωσε συγκατάθεση χωρίς να της ζητηθεί, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε αίτημα της γαλλικής εταιρείας προς την Άγκυρα.

«Μην πέφτετε στην παγίδα. Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία. Δείτε το κείμενο. Δεν αναφέρει πουθενά ότι της ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν της ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο», επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Και το πλοίο πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για να κάνει τις βυθομετρήσεις για την πόντιση βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX. Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συντεταγμένες», συμπλήρωσε.

Η πορεία του Abeille Marengo κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX, συνέχισε. «Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία. Να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο. Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάσει του αιτήματος γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι», κατέληξε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Μάντζος: Η νέα NAVTEX απειλεί να κλιμακώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο

«Η έκδοση NAVTEX από την Τουρκία λίγες ώρες μετά τον απόπλου του γαλλικού σκάφους από το Ηράκλειο, με αναφορά μάλιστα σε ‘συγκατάθεση’ τουρκικών αρχών στις προγραμματισμένες εργασίες, απειλεί να κλιμακώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο εκθέτοντας την Ελληνική Κυβέρνηση και τις μέχρι σήμερα δηλώσεις της για τον ρόλο της Τουρκίας στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου», αναφέρει ο Δημήτρης Μάντζος σε δήλωση του.

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ακόμα πως «η Ελλάδα οφείλει να εκδώσει άμεσα anti-NAVTEX απέναντι στην παράνομη και αναθεωρητική κίνηση της Άγκυρας, στην οποία μάλιστα γίνεται αναφορά στους χάρτες που η Τουρκία υπέβαλε στον ΟΗΕ τον Μάρτιο 2020 σε εφαρμογή του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019».

Στη δήλωσή του καταλήγει λέγομντας πως «κατά μείζονα, δε, λόγο πλέον, η Κυβέρνηση οφείλει άμεσα και επίσημα να απαντήσει στα ερωτήματα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής σε σχέση με το περιεχόμενο και τις διατυπώσεις της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία».

ΕΛΑΣ: Η νέα τουρκική NAVTEX επιβεβαιώνει το φιάσκο Μητσοτάκη για το καλώδιο

Η νέα τουρκική NAVTEX με την οποία η Τουρκία επιχειρεί για άλλη μία φορά να παρουσιάσει την ελληνική και την κυπριακή υφαλοκρηπίδα ως δική της, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι έχει δώσει την «συγκατάθεση» της για τις επιστημονικές έρευνες για την πόντιση του καλωδίου, είναι απαράδεκτη και παραβιάζει τόσο τους κανόνες του ΙΜΟ όσο και το δίκαιο της θάλασσας, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«Είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει την «ενημέρωση υπό απειλή» προκειμένου να την εμφανίσει ως αίτημα αδείας και να προωθήσει τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις. Και δυστυχώς, η απάντηση της κυβέρνησης στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. ήταν η άνευ προηγουμένου χυδαιότητα ότι όποιος της ασκεί κριτική «ευνοεί τα συμφέροντα των Τούρκων» και οι φαιδρές δικαιολογίες ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση ισοδυναμεί με…ειδοποιητήριο της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ. Πλέον στο «παλμαρέ» των αποτυχιών Μητσοτάκη προστίθεται και αυτό το νέο φιάσκο. Σύντομα, στις εκλογές, θα του αποστείλει ο ελληνικός λαός το δικό του «ειδοποιητήριο» προκειμένου να σταματήσει να ζημιώνει τα εθνικά μας συμφέροντα».

Καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου: Απέπλευσε από το Ηράκλειο το Abeille Marengo

Λίγο μετά τις 18:00 της Τρίτης (10/11), το Abeille Marengo απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου, όπου ήταν αγκυροβολημένο τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Την ίδια ώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν τα πυρά τους κατά της κυβέρνησης και απαιτούν απαντήσεις για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, για το έργο της πόντισης του καλωδίου.

Αρχικά, το ερευνητικό πλοίο της γαλλικής εταιρείας NEXANS θα πραγματοποιήσει εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του. Στη συνέχεια, θα διεξάγει έρευνες όπως προβλέπουν οι NAVTEX τις οποίες έχουν εκδώσει η Ελλάδα και η Κύπρος, επισημαίνουν σε ανακοίνωση ο ΑΔΜΗΕ και η Great Sea Interconnector Α.Ε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνουν ότι το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές».

Η στιγμή που αποπλέει το Abeille Marengo

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmro3ng4k0wh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νότια της Κάσου θα κατευθυνθεί το Abeille Marengo

Τελικός προορισμός του «Abeille Marengo» είναι η περιοχή νότια της Κάσου. Το ερευνητικό πλοίο κατέπλευσε στο Ηράκλειο από την Ιταλία και παρέμενε σε αναμονή τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Μετά την έκδοση της NAVTEX- που προσδιορίζει τη θαλάσσια περιοχή των προγραμματισμένων εργασιών- ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του ταξιδιού του.

Το μήκους 73,2 μέτρων «Abeille Marengo», που ναυπηγήθηκε το 2009, διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για την εκτέλεση υπεράκτιων ερευνητικών εργασιών. Για τη χαρτογράφηση του πυθμένα θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων πολυδεσμικοί ηχοβολιστές, συστήματα πλευρικής σάρωσης, μαγνητόμετρα και υποβρύχιες κάμερες, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.

Επίσης, προβλέπονται γεωτεχνικές δειγματοληψίες, δοκιμές διείσδυσης και γεωτρήσεις, με στόχο την αξιολόγηση των συνθηκών εγκατάστασης του καλωδίου σε περιοχές με ιδιαίτερα σύνθετη υποθαλάσσια μορφολογία.

Το «Abeille Marengo» οφείλει να ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού του Πολεμικού Ναυτικού τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, καθώς και καθημερινά κατά τη διάρκειά τους. Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες των ερευνών, το είδος των εργασιών και τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Εξάλλου, προβλέπεται ενημέρωση των κατά τόπους λιμενικών αρχών και των παραπλεόντων πλοίων, τα οποία θα πρέπει να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον ενός ναυτικού μιλίου από τα ερευνητικά σκάφη.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής αναμένεται διακριτική παρουσία πλωτών μέσων του Λιμενικού και μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής.