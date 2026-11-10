«H Ελλάδα οφείλει να εκδώσει άμεσα anti-NAVTEX απέναντι στην παράνομη και αναθεωρητική κίνηση της Άγκυρας» σχολιάζει ο Δημήτρης Μάντζος.

«Η έκδοση NAVTEX από την Τουρκία λίγες ώρες μετά τον απόπλου του γαλλικού σκάφους από το Ηράκλειο, με αναφορά μάλιστα σε "συγκατάθεση" τουρκικών αρχών στις προγραμματισμένες εργασίες, απειλεί να κλιμακώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο εκθέτοντας την Ελληνική Κυβέρνηση και τις μέχρι σήμερα δηλώσεις της για τον ρόλο της Τουρκίας στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου», αναφέρει ο Δημήτρης Μάντζος.

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ακόμα πως «η Ελλάδα οφείλει να εκδώσει άμεσα anti-NAVTEX απέναντι στην παράνομη και αναθεωρητική κίνηση της Άγκυρας, στην οποία μάλιστα γίνεται αναφορά στους χάρτες που η Τουρκία υπέβαλε στον ΟΗΕ τον Μάρτιο 2020 σε εφαρμογή του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019».

Στη δήλωσή του καταλήγει λέγομντας πως «κατά μείζονα, δε, λόγο πλέον, η Κυβέρνηση οφείλει άμεσα και επίσημα να απαντήσει στα ερωτήματα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το περιεχόμενο και τις διατυπώσεις της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία».