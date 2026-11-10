Ο Ιρανός καταστηματάρχης έγινε viral για την ομοιότητά του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ένας έμπορος ξηρών καρπών στο Ιράν έχει μπει στη «μαύρη λίστα» επειδή μοιάζει «σαν δυο σταγόνες νερό» με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο καταστηματάρχης από στην Τεχεράνη είχε γίνει viral στο παρελθόν για την ομοιότητα του αλλά πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Στην αρχή όταν έγινε διάσημος για την ομοιότητά του με τον απερχόμενο Ισραηλινό πρωθυπουργό, όλοι έψαχνα να βρουν πού είναι το κατάστημά του για να αγοράσουν ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα και γλυκά, προϊόντα που εμπορεύεται.

Όμως η παγκόσμια γεωπολιτική κατάσταση άλλαξε και η επιλογές Νετανιάχου επηρέασαν αρνητικά τα οικονομικά του καθώς πλέον γίνονται εκκλήσεις για να μην το επισκέπτονται.

Ο καταστηματάρχης, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει γίνει γνωστή, λέει πλέον ότι έχει κουραστεί από την κατάσταση.

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Κάποιοι που είδαν το βίντεο στα social media προσπάθησαν να εντοπίσουν την τοποθεσία του καταστήματος, ενώ άλλοι αρκέστηκαν σε χιουμοριστικά σχόλια για την ομοιότητά του με τον Νετανιάχου.

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