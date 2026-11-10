Ο Σούλης Καραγιαννίδης πέθανε το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο ιδιοκτήτης της θρυλικής ντίσκο Boom-Boom στις Τζιτζιφιές, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένεια του με ανάρτησή της στο facebook.

«Η οικογένεια Καραγιαννίδη σας ενημερώνει με λύπη της, πως ο Αθανάσιος (Σούλης) απεβίωσε σήμερα το απόγευμα. Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ώρα 11:00 στο κοιμητήριο Νέας Σμύρνης» αναφέρει στην ανάρτησή της η οικογένεια.

Ο Lemmy Kilmister των Motorhead και ο Bruce Dickinson των Iron Maiden είναι μόνο μερικοί από τους θρύλους που είχαν διασκεδάσει στην ιστορική αθηναϊκή ντίσκο.

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