Μία απόφαση που οδήγησε σε σύγχυση στην οικογένειά του.

Η περιουσία του κ. Bill Perrine, που άγγιζε τα 2,3 εκατομμύρια δολάρια έγινε το επίκεντρο μιας δικαστικής διαμάχης που ξέσπασε στην οικογένειά του μετά τον θάνατό του, καθώς δεν είχε συντάξει τη διαθήκη του.

Ο ίδιος, σύμφωνα με το moneywise.com, είχε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του σε έναν ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό (IRA), καθώς και έναν επενδυτικό λογαριασμό, τους οποίους διαχειριζόταν μία τρίτη χρηματοοικονομική εταιρεία, γνωστή και ως Schwab.

Παράλληλα, είχε ορίσει τα παιδιά του ως διαχειριστές των λογαριασμών, ωστόσο η πολιτεία του Κεντάκι αναγνώρισε στη σύζυγό του δικαίωμα στο μισό της συγκεκριμένης περιουσίας.

Ο κ. Bill Perrine, πέθανε τον Φεβρουάριο του 2024, αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του, Nancy, και τα τέσσερα παιδιά που είχε αποκτήσει από προηγούμενο γάμο.

Εκείνος, αντί να συντάξει τη διαθήκη του, είχε επιλέξει να ορίσει δικαιούχους μέσω της διαδικασίας Transfer on Death (TOD), δηλαδή της μεταβίβασης χρημάτων μετά τον θάνατό του.

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Ως δικαιούχους είχε ορίσει τα παιδιά του, θεωρώντας ότι έτσι είχε εξασφαλίσει πως η περιουσία του θα περνούσε αυτόματα σε εκείνα.

Πώς κατέληξε το 50% της περιουσίας του στη σύζυγό του;

Το πρόβλημα προέκυψε, σύμφωνα με το moneywise.com, επειδή ο κ. Bill Perrine δεν είχε αφήσει διαθήκη.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κεντάκι, όταν κάποιος πεθαίνει χωρίς διαθήκη, ο σύζυγος δικαιούται το μισό της κινητής του περιουσίας, στην οποία μπορεί να συνυπολογιστούν και τα χρήματα από το Transfer on Death.

Παράλληλα, η οικογενειακή κατάσταση του αποθανόν, έκανε την κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη, καθώς είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά από τον προηγούμενο γάμου το, ενώ το 2015, παντρεύτηκε ξανά την Nancy.

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, ένα από τα παιδιά το, που είχε εξουσιοδότηση να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς, μετέφερε το ποσό των 18.000 δολαρίων σε κάθε ένα από τα εγγόνια του.

Τα παιδιά, υποστήριξαν ότι τα χρήματα έπρεπε να έχουν μεταβιβαστεί σε εκείνα, χωρίς να υπολογιστούν στο κληρονομικό μερίδιο της δεύτερης συζύγου.

Το δικαστήριο βέβαια, έκρινε ότι η σύζυγος είχε το δικαίωμα να λάβει το μισό της περιουσίας του.