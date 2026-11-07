Τα νέα Sony MDR-3R αποτελούν μια σύγχρονη εκδοχή των MDR-3L2, τα οποία κυκλοφόρησαν το 1979 μαζί με το πρώτο Walkman TPS-L2.

Σχεδόν μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του πρώτου Walkman, η Sony αποφάσισε να επαναφέρει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξεσουάρ της εποχής: τα εμβληματικά ακουστικά που συνόδευαν τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής κασετών και άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι άκουγαν μουσική.

Τα νέα Sony MDR-3R αποτελούν μια σύγχρονη εκδοχή των MDR-3L2, τα οποία κυκλοφόρησαν το 1979 μαζί με το πρώτο Walkman TPS-L2. Η εταιρεία διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτο τον αρχικό σχεδιασμό, προσθέτοντας ορισμένες λειτουργίες που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.

Όπως αναφέρει το CNET, η επιστροφή των συγκεκριμένων ακουστικών συμπίπτει με το ανανεωμένο ενδιαφέρον για τις ενσύρματες συσκευές ήχου, σε μια περίοδο κατά την οποία τα ασύρματα ακουστικά κυριαρχούν στην αγορά.

Ίδια εμφάνιση, σύγχρονες δυνατότητες

Τα MDR-3R διατηρούν τη λεπτή στέκα, τους μεταλλικούς μηχανισμούς προσαρμογής και τα χαρακτηριστικά αφρώδη μαξιλαράκια των αρχικών ακουστικών.

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται δύο ζευγάρια μαξιλαράκια, ένα πορτοκαλί και ένα μπλε, επιτρέποντας στους χρήστες να αλλάζουν την εμφάνισή τους.

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Το βάρος τους φτάνει μόλις τα 38 γραμμάρια, ενώ διαθέτουν μονάδες ήχου 23 χιλιοστών, όπως και το αρχικό μοντέλο.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη σύνδεση. Αντί για το παραδοσιακό βύσμα 3,5 χιλιοστών, χρησιμοποιούν USB-C, ώστε να συνδέονται με συμβατά smartphones και άλλες σύγχρονες συσκευές.

Διαθέτουν επίσης ενσωματωμένο μικρόφωνο και χειριστήριο πάνω στο καλώδιο, για τη διαχείριση της μουσικής και των τηλεφωνικών κλήσεων.

Τι έδειξε η δοκιμή του CNET

Στη δοκιμή του, το CNET βαθμολόγησε τα ακουστικά με 8 στα 10, επισημαίνοντας την άνεση, το εξαιρετικά μικρό βάρος και τον καθαρό, ισορροπημένο ήχο τους.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η απόδοση των μπάσων είναι σχετικά περιορισμένη σε σύγκριση με σύγχρονα ακουστικά.

Επιπλέον, ο ανοιχτός σχεδιασμός τους επιτρέπει στους εξωτερικούς θορύβους να ακούγονται, ενώ μέρος της μουσικής διαφεύγει προς το περιβάλλον. Έτσι, δεν αποτελούν την ιδανική επιλογή για ιδιαίτερα θορυβώδεις χώρους.

Το μικρόφωνο κρίθηκε ικανοποιητικό για απλές τηλεφωνικές συνομιλίες, χωρίς όμως να προσφέρει την αποτελεσματική απομόνωση θορύβου που διαθέτουν αρκετά σύγχρονα ασύρματα μοντέλα.

Πόσο κοστίζουν

Η προτεινόμενη τιμή των Sony MDR-3R στην Ευρώπη είναι 59 ευρώ, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες διατίθενται έναντι περίπου 60 δολαρίων.

Παράλληλα, η Sony κυκλοφορεί ειδική έκδοση εμπνευσμένη από τη σειρά «Stranger Things» του Netflix, με διαφορετικά χρώματα, ειδική συσκευασία και τιμή 69 ευρώ στην Ευρώπη.

Υπάρχει, πάντως, μια αξιοσημείωτη ιδιαιτερότητα: η ίδια η Sony δεν συνιστά τη χρήση των νέων ακουστικών με τις σύγχρονες συσκευές Walkman, λόγω πιθανών προβλημάτων συμβατότητας μέσω USB-C.

Πηγή CNET