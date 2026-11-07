Μόνο τις τελευταίες ημέρες έχουν απολυθεί πέντε άτομα σε συνθήκες ανασφάλειας για εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

«Οι απολύσεις πρέπει να ανακληθούν άμεσα και η κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση στήριξη όσων έχασαν τη δουλειά τους», σημείωσε, μεταξύ άλλων, η Ρένα Δούρου, Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και βουλεύτρια B2' Δυτικού Τομέα Αθηνών κατά τη χθεσινή της συνάντηση με εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης το μπαράζ των απολύσεων στο Καζίνο Λουτρακίου, με τους συνδικαλιστές να κάνουν λόγο για «περίπου 100 απολύσεις μέσα σε έναν χρόνο»- μόνο τις τελευταίες ημέρες έχουν απολυθεί πέντε άτομα σε συνθήκες ανασφάλειας για εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Η Ρ. Δούρου υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τα αιτήματα των εργαζομένων για ανάκληση των απολύσεων, διασφάλιση των θέσεων εργασίας, κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων και συλλογικών συμβάσεων, πραγματικές αυξήσεις μισθών, ασφαλείς συνθήκες εργασίας. «Η κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει τους εργαζόμενους του Καζίνο Λουτρακίου από τη “χιονοστιβάδα” των απολύσεων», πρόσθεσε.

«Τέτοιες αντεργατικές συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές από κανέναν», τόνισε η Πρόεδρος της ΚΟ, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων τόσο εντός όσο και εκτός Κοινοβουλίου.

Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη συνάντηση μετείχαν ο πρώην Βουλευτής, Μέλος ΠΓ και Συντονιστής της ΝΕ Κορινθίας, Γιώργος Τσόγκας, ο Συντονιστής ΟΜ Κορίνθου, Κώστας Ξενόπουλος και το Μέλος της ΝΕ Κορινθίας, Παναγιώτης Ιωαννίδης. Το Σωματείο Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου εκπροσώπησαν οι: Γιώργος Παύλου, Βασίλης Δραμουντάνης και ο πρόσφατα απολυθείς Αντώνης Σταυρογιαννόπουλος.