«Η κυβέρνηση παρουσιάζει μια εικόνα οικονομικής ανάπτυξης, επενδύσεων και αναβαθμίσεων. Αλλά το ερώτημα παραμένει. Ανάπτυξη για ποιον; Και με ποιους όρους; Πώς αποτυπώνεται αυτή η ανάπτυξη στο εισόδημα του εργαζόμενου;»

Σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει της συζήτησης και ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού έστειλε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, κατά την κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος στη Βουλή.

Η ομιλία της Ρένας Δούρου

Ευχαριστώ τον σύντροφο Αμανατίδη, τον ευχαριστώ και για τον τρόπο με τον οποίο άσκησε τα καθήκοντά του όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Συνεδριάζουμε σήμερα από κοινού η Κοινοβουλευτική Ομάδα και η Πολιτική Γραμματεία εν όψει της συζήτησης και της ψήφισης του προϋπολογισμού. Σπεύδω να πω ότι πρόκειται για τον τελευταίο προϋπολογισμό πριν από τις εθνικές εκλογές, πριν, δηλαδή, από μία κάλπη στην οποία για εμάς το πολιτικό διακύβευμα είναι η ανατροπή της επταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και ο προϋπολογισμός αυτός αποτυπώνει πολύ συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές: Ποιοι πληρώνουν, ποιοι ωφελούνται, ποιες κοινωνικές ανάγκες μένουν ακάλυπτες.

Γιατί -και ας μην του αρέσει του κυρίου πρωθυπουργού, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε στη ΔΕΘ ότι επειδή ασχολούμαστε με τους ανθρώπους και όχι με τους αριθμούς, χρεοκοπήσαμε - εμείς επιμένουμε ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται οι μισθοί, οι συντάξεις, το κόστος της κατοικίας, η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, η καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Και γι' αυτά, όπως ήδη σας προϊδέασε ο αγαπητός σύντροφος Γιάννης, έχουμε πολλά να πούμε, με συγκεκριμένες προτάσεις, με κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, με την παρουσία μας στους κοινωνικούς αγώνες.

Θέλω όμως να ξεκινήσω, και θα παρακαλέσω τον καθένα και την καθεμιά να το κρατήσει αυτό, από τον τρόπο με τον οποίο συνεδριάζουμε σήμερα. Δεν θα επιτρέψουμε αυτές οι συνεδριάσεις να αποτελούν και πάλι το ντεκόρ των εκάστοτε προέδρων και επικεφαλής. Και μιλάω για πολλούς προηγούμενους προέδρους που η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ήταν μία συνεδρίαση που τα μέλη μας και τα στελέχη μας ήταν απλά ντεκόρ.

Και αυτό δεν το λέω σήμερα. Το έχουμε αποδείξει στην πράξη τι εννοούμε, όταν από τις 18 Ιουλίου η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα συνεδρίασε και συνεδριάζει ανελλιπώς κάθε εβδομάδα εν μέσω του θέρους, εν μέσω του Αυγούστου, που δεν ήμασταν και υποχρεωμένοι σε τελευταία ανάλυση κατά τον κανονισμό του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Συνεδριάζουμε σήμερα με μία ουσιαστική συζήτηση, με διαφορετικές απόψεις και με συνθέσεις. Οι πολιτικές μας πρωτοβουλίες και αποφάσεις όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα αυτής της συνεχούς, συνεπούς διαδικασίας που δεν την τρόμαζαν οι διαφορετικές απόψεις. Από τα ήσσονα έως τα μείζονα, από το αν θα παρευρεθούμε να εκπροσωπήσουμε σε διάφορα, όπως η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, μέχρι τα ζητήματα της πρότασης νόμου για την αντιμετώπιση της αύξησης του ιδιωτικού χρέους. Γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε τη συλλογική λειτουργία, με κάθε βουλευτή και κάθε βουλεύτρια να έχει λόγο, να συμμετέχει στη διαμόρφωση των αποφάσεων και να αναλαμβάνει και την ευθύνη αυτών.

Αυτό αφορά και τον τρόπο με τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε την Αριστερά. Θα το πω, γιατί τελικά φαίνεται ότι δεν είναι και πάρα πολύ αυτονόητο: Η Αριστερά έχει θεσμούς, έχει μέλη, έχει συλλογικές αποφάσεις και πολιτική αυτονομία. Και έχουμε και κάθε λόγο πια, τους τελευταίους τρεις μήνες, να προχωράμε με αυτοπεποίθηση. Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα μεγαλώνει, η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα δυναμώνει. Θέλω να καλωσορίσω με μεγάλη χαρά τη Ζωή, τον Γιάννη, τη Θεοδώρα, τον Σωκράτη. Διότι η πολιτική συνέπεια κρίνεται από τις πράξεις όλων μας, από το σεβασμό, όπως συνηθίζω να λέω, στη λαϊκή εντολή, στις αρχές και στην πολιτική διαδρομή με την οποία ο καθένας και η καθεμία εκλέχθηκε.

Και, οφείλω να το πω, ξέρουμε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια δεν ακολούθησαν όλοι και όλες τον ίδιο δρόμο. Υπήρξαν εκείνοι που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, κρατώντας όμως τις έδρες που κέρδισαν με την ψήφο των συμπολιτών μας, των αγωνιστών και αγωνιστριών της Αριστεράς, στα ψηφοδέλτιά του. Γι' αυτό και η παρουσία της Ζωής, της Θεοδώρας, του Γιάννη, του Σωκράτη, έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Καλώς ορίσατε στο σπίτι μας. Έχουμε σημαντικές μάχες μπροστά και θα τις δώσουμε μαζί.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, ακούγεται το τελευταίο διάστημα μια άποψη -διανθισμένη με διαφορετικές ερμηνείες, κοινή όμως στην επιχειρηματολογία-, για μια Βουλή απαξιωμένη. Το έχετε ακούσει κι εσείς. Για ένα Κοινοβούλιο που δεν μπορεί πλέον να επιτελέσει τον ρόλο του. Για να συζητήσουμε λίγο για τον ρόλο της Βουλής και κρατήστε αυτά που μόλις σας ανακοίνωσε ο αγαπημένος σύντροφος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είναι μόνο για την τρέχουσα μέρα.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, η Αριστερά έδινε τη μάχη μέσα στη Βουλή ακόμα και στα πιο σκοτεινά χρόνια της ιστορίας της και της ιστορίας μας, ακόμα και τότε που αγωνιστές οδηγούνταν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο Ηλίας Ηλιού και τόσοι άλλοι υπερασπίστηκαν από τα κοινοβουλευτικά έδρανα τη Δημοκρατία, τις ελευθερίες, τα δικαιώματα του λαού. Και σήμερα θα μιλάμε γενικά και αόριστα για μια απαξιωμένη Βουλή;

Η Αριστερά γνωρίζει καλά ότι οι θεσμοί κατακτώνται και υπερασπίζονται με αγώνες. Δεν απαξιώνονται, ούτε αποσυρόμαστε από το πεδίο των αγώνων σε θεσμικό επίπεδο. Και η κοινοβουλευτική παρουσία κρίνεται από τις μάχες που δίνεις, από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνεις, από το έργο που παράγεις. Και εμείς αυτό ακριβώς κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Θέλω να ακουστεί εκ νέου: Από τις 31 Αυγούστου, όταν άλλοι ήταν στην αυγουστιάτικη ραστώνη, όταν ήδη συνεργαζόντουσαν με ξένους και ημεδαπούς για στρατηγικές επικοινωνίας, εμείς καταθέσαμε πρόταση νόμου με έξι βασικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, για να καταργηθεί το ισχύον πτωχευτικό πλαίσιο, για να έχουμε επαναφορά του νόμου που ορθά αποδίδεται στη Λούκα Κατσέλη, για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία, για να ρυθμιστούν οι οφειλές.

Και προχωράμε και τώρα με την πρωτοβουλία για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το οικονομικό επιτελείο, διότι μαλλιάζει η γλώσσα μου να λέω ότι δεν είμαστε όλοι μαζί στην επιτυχία και αναζητούμε στην αποτυχία τον έναν. Για να εξεταστούν, όπως ήδη γνωρίζετε, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, οι τιτλοποιήσεις, ο ρόλος των funds και των servicers, το Πρόγραμμα Ηρακλής.

Και θα μου επιτρέψει το οικονομικό επιτελείο και ο αγαπητός σύντροφος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, να αναφερθώ ονομαστικά στην Πρωτοβουλία Πολιτών «Δικαίωση» που καταδεικνύει ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε και ως Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν είναι με κάποιους συμβούλους τεχνοκράτες πέριξ της Βουλής και της Κουμουνδούρου, αλλά ανταποκρινόμαστε στα δίκαια αιτήματα συμπολιτών μας. Εμείς ακούμε τους πολίτες, επεξεργαζόμαστε τις προτάσεις τους, τις φέρνουμε στη Βουλή.

Και εδώ βεβαίως θα κληθεί να λογοδοτήσει η κυβέρνηση, αλλά θα κληθούν και θα λογοδοτήσουν, θα πιστωθούν, θα αξιολογηθούν και οι υπόλοιπες αυτοπροσδιοριζόμενες ως προοδευτικές δυνάμεις. Δηλαδή να αποδείξουν στην πράξη ότι εννοούν όσα λένε για την προστασία των δανειοληπτών και τη διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Άρα να πω λακωνικά ότι περιμένουμε καθαρές τοποθετήσεις. Και, κυρίως, περιμένουμε τη στήριξη που απαιτείται για να προχωρήσει η διερεύνηση. Αυτή η συλλογική και μεθοδική δουλειά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, σας είπε και ο σύντροφος Γιάννης, έχει ήδη φέρει αποτελέσματα, αναφέρθηκε στην απόσυρση του άρθρου 23 κ.τ.λ.

Αυτή είναι η δική μας αντίληψη για την κοινοβουλευτική παρουσία. Και δεν περιοριζόμαστε σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Έχουν οι βουλευτές και οι βουλεύτριές μας ασκήσει συστηματικά κοινοβουλευτικό έλεγχο, με ερωτήσεις, καταθέσεις εγγράφων, παρεμβάσεις στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Δεν απουσιάζαμε από πουθενά, ακόμα και το μικρό χρονικό διάστημα που ήμασταν μόλις οκτώ. Αυτή η δουλειά γίνεται καθημερινά, θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ και αξίζει να αναδεικνύεται περισσότερο - αυτό δεν πάει προς τα έξω, πάει και προς τα μέσα. Και θέλω εδώ να σταθώ ιδιαίτερα στους ανθρώπους του κόμματός μας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα μέλη, τα στελέχη και τους εργαζόμενους. Η προσφορά τους είναι πολύτιμη για όσα έχουμε μπροστά μας και είναι βέβαια και δική μας ευθύνη να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Να τους δώσουμε χώρο, να τους δώσουμε λόγο, δεν γινόταν πάντα αυτό, και πραγματική συμμετοχή στις αποφάσεις.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, η κυβέρνηση παρουσιάζει μια εικόνα οικονομικής ανάπτυξης, επενδύσεων και αναβαθμίσεων, αλλά για εμάς το ερώτημα παραμένει: Ανάπτυξη για ποιον και με ποιους όρους; Διότι αναβαθμιζόμαστε στους διάφορους οίκους, όπως με κομπορρημοσύνη διατρανώνουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα της επταετίας ωφελούνται από το Μέγαρο Μαξίμου Α.Ε. Αυτή η ανάπτυξη αποτυπώνεται στο εισόδημα του εργαζόμενου; Αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του συνταξιούχου; Στη μικρή επιχείρηση που αντιμετωπίζει αυξημένο ενεργειακό και λειτουργικό κόστος; Αναβαθμιζόμαστε διεθνώς. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες της διασποράς επιλέγουν να επιστρέψουν; Το ενοίκιο, το σούπερ μάρκετ, οι λογαριασμοί, δεν πληρώνονται με ανακοινώσεις για την πορεία της οικονομίας.

Την ίδια ώρα η φορολογική πολιτική εξακολουθεί να επιβαρύνει δυσανάλογα όσους έχουν μικρότερα εισοδήματα και μικρότερη οικονομική δύναμη. Και εδώ νομίζω, όπως θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μετά, βρίσκεται η ουσία: Πώς κατανέμονται τα βάρη και πού κατευθύνονται οι πόροι.

Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, όπως με το παράδειγμα της «Δικαίωσης». Πρέπει να σας πω ότι κατά την παρουσία του κόμματός μας και της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση, δεν υπήρχε ούτε ένας παραγωγικός φορέας που να μην έχει συναντίληψη με τις μάχες που δίνουμε εκτός και εντός Βουλής και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είμαστε υπερήφανοι και υπερήφανες διότι οι προτάσεις μας ανταποκρίνονται στο σύνολο των παραγωγικών φορέων που συνεργαζόμαστε με μία τακτικότητα.

Άρα, μείωση των φορολογικών βαρών, πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, μείωση του ενεργειακού κόστους, ενεργειακή πολιτική με ισχυρό δημόσιο έλεγχο, αντιμετώπιση των ολιγοπωλιακών πρακτικών και των καρτέλ στην αγορά ενέργειας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, πόσοι μικροί φούρνοι κλείσανε στις γειτονιές μας - επειδή κάποιοι φωτογραφίζονταν με τον πρωθυπουργό και ανέπτυσσαν αλυσίδα φούρνων;

Με τη ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο, με ουσιαστικό ρόλο συγκράτησης των τιμών, ώστε η ενέργεια να είναι προσιτή στα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να στηρίζει την παραγωγή.

Με απαντοχή περιμένω κι εγώ, στη σημερινή κουβέντα, το οικονομικό μας επιτελείο να εξειδικεύσει περαιτέρω, -όχι γιατί το έχουμε ανάγκη, από τις θέσεις που το τελευταίο χρονικό διάστημα δίνουμε τη μάχη- τα ζητήματα της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αλλά για τη μεγαλύτερη συμβολή εκείνων που διαθέτουν μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα, χωρίς βεβαίως να τους ψάχνουμε σε κάποια παγκόσμια λίστα πλουσίων ανά τον κόσμο.

Και εδώ υπάρχει μια ουσιαστική πολιτική διαφορά τόσο με την κυβέρνηση όσο και με άλλους χώρους. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας ως δήθεν αναπτυξιακή λογική. Και είναι μια κατεύθυνση βέβαια που αποτυπώνεται στην έκθεση Πισσαρίδη.

Εμείς, όμως, αντιμετωπίζουμε την οικονομική δραστηριότητα σε ολόκληρη τη χώρα, δίνοντας δουλειά, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται περισσότερο από ποτέ πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στη δίκαιη φορολόγηση, στο χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Χρειάζονται πολιτικές που να τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν.

Άρα εμείς θα συγκρουστούμε, όπως κάθε μέρα, στη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού, με μια διαφορετική αντίληψη. Γιατί για εμάς η αναδιανομή του πλούτου, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και η προστασία της εργασίας αποτελούν κεντρικές πολιτικές επιλογές με συνέπεια.

Διότι άλλοι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είναι με το δημόσιο χαρακτήρα μιας σειράς πολιτικών όπως η παιδεία και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο μιλάνε για ασφάλεια δικαίου.

Η πολιτική αντιπαράθεση από τη μεριά μας θα γίνει με στοιχεία, με επιχειρήματα, με συγκεκριμένες προτάσεις, όχι ανάμεσα σε κόμματα και πρόσωπα, αλλά πάνω στις απαντήσεις που δίνουμε στα προβλήματα των πολιτών.

Και βέβαια, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι οικονομικές επιλογές συνδέονται και με τις διεθνείς προτεραιότητες της χώρας, με τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με την υπεράσπιση της ειρήνης και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντί για μια λογική δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου. Οι εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι ακόμα και ισχυρές κυβερνήσεις μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπες με την αποδοκιμασία των πολιτών. Αυτό υπενθυμίζει και εντός των συνόρων της πατρίδας μας ότι κανένας πολιτικός συσχετισμός δεν μένει αμετάβλητος.

Γι' αυτό και στην Ελλάδα οι επόμενες εκλογές θα είναι η στιγμή που οι πολίτες θα κρίνουν την επταετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θα αποφασίσουν για την επόμενη μέρα.

Η ενίσχυση που προβλέπω της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, όπως ήδη έχει γίνει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, θα συνεχίσει τη δουλειά που παράγεται καθημερινά. Οι προγραμματικές μας προτάσεις, η παρουσία μας στους κοινωνικούς αγώνες, είτε στα λιμάνια ολόκληρης της χώρας, είτε δίπλα στην απεργία των υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών, έχει συνέπεια και δεν έχει να κάνει με την άτυπη προεκλογική περίοδο.

Έχουμε την πολιτική εμπειρία, έχουμε επεξεργασμένες προτάσεις και τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε ουσιαστικά στις εξελίξεις. Αυτές τις δυνάμεις πρέπει να ενώσουμε. Τις ενώνουμε μέρα τη μέρα, βδομάδα την εβδομάδα. Τις ενισχύουμε και δίνουμε προοπτική.

Μία από τις μεγάλες μάχες είναι και αυτή του προϋπολογισμού. Εκεί θα αναδείξουμε τις επιλογές της κυβέρνησης, θα παρουσιάσουμε τις δικές μας θέσεις, τις δικές μας προτάσεις και αυτό θα το κάνουμε με συλλογική λειτουργία, με καθαρές πολιτικές θέσεις, με ουσιαστικές πρωτοβουλίες, με σεβασμό στην ιστορία και τις αξίες της Αριστεράς, αλλά και απόλυτο σεβασμό στις μάχες που έδωσε η Αριστερά εντός του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Με το βλέμμα στραμμένο στις σημερινές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, αυτό εμείς θα το κάνουμε σταθερά, καθαρά, Αριστερά.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους αγώνες που δίνουμε από κοινού.