Στο επίκεντρο των ενστάσεων βρίσκεται η πρόβλεψη για αυτόματες κυρώσεις χωρίς προηγούμενη δικαστική κρίση ή απόφαση της εποπτικής αρχής.

Επιφυλάξεις για το νέο πλαίσιο επιβολής προστίμων και κυρώσεων στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων διατυπώνει η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), ανήμερα της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Στο επίκεντρο των ενστάσεων βρίσκεται η πρόβλεψη για αυτόματες κυρώσεις χωρίς προηγούμενη δικαστική κρίση ή απόφαση της εποπτικής αρχής.

Η Ένωση χαρακτηρίζει το νέο καθεστώς προστίμων ως ένα από τα αυστηρότερα στην ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας ότι οι εταιρείες διαχείρισης λειτουργούν ήδη υπό εκτεταμένη εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές. Όπως υπογραμμίζει, η λειτουργία των servicers διέπεται από την ευρωπαϊκή Οδηγία 2021/2167, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον νόμο 5072/2023. Παράλληλα, ο Έλληνας νομοθέτης έχει θεσπίσει πρόσθετες υποχρεώσεις, καθιστώντας, σύμφωνα με την Ένωση, τον εγχώριο κλάδο έναν από τους αυστηρότερα εποπτευόμενους στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η δυνατότητα επιβολής αυτόματων κυρώσεων, χωρίς να προηγείται δικαστική κρίση ή απόφαση του αρμόδιου επόπτη. Η ΕΕΔΑΔΠ προειδοποιεί ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη απαιτεί προσεκτική εφαρμογή, ώστε να μην αποτελέσει νέα πηγή αντιπαραθέσεων μεταξύ εταιρειών διαχείρισης και οφειλετών. Παράλληλα, επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα παράπονα των δανειοληπτών αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 1% των υποθέσεων, επιχειρώντας να αναδείξει την αυστηρότητα των προωθούμενων μέτρων σε σχέση με την έκταση των καταγεγραμμένων προβλημάτων.

Η Ένωση διευκρινίζει, πάντως, ότι στηρίζει την ενίσχυση της διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης χορήγησης συμβάσεων, ιστορικού πληρωμών και αναλυτικών στοιχείων οφειλής εντός 45 ημερών. Ωστόσο, ζητά να προβλεφθούν επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε οι νέες διαδικασίες και οι σχετικές κυρώσεις να μην αξιοποιούνται καταχρηστικά από οφειλέτες.

Φόβοι για καθυστερήσεις στον «Ηρακλή»

Προβληματισμός εκφράζεται και για την αντικατάσταση του Κώδικα Δεοντολογίας από τη νέα Διαδικασία Διμερών Ρυθμίσεων, η οποία θα είναι υποχρεωτική για όλους.

Η ΕΕΔΑΔΠ εκτιμά ότι η τεχνική υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και η εφαρμογή των νέων υποχρεώσεων ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εντός του 2027, επηρεάζοντας τα επιχειρησιακά σχέδια των τιτλοποιήσεων του προγράμματος «Ηρακλής».

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Σύμφωνα με την Ένωση, οι υστερήσεις στο πρόγραμμα εντοπίζονται στις ανακτήσεις μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ οι στόχοι των συναινετικών ρυθμίσεων έχουν επιτευχθεί ή υπερκαλυφθεί. Οι servicers επισημαίνουν ότι οι ετήσιες ρυθμίσεις ανέρχονται σε περίπου 7 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στη μείωση του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους. Καταλήγοντας, η ΕΕΔΑΔΠ υπογραμμίζει ότι η αυστηροποίηση των προστίμων και των κυρώσεων πρέπει να συνδυάζεται με την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών και την προστασία της κουλτούρας πληρωμών, χωρίς να δημιουργούνται πρόσθετα εμπόδια στην αποτελεσματική διαχείριση των οφειλών.